HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Kedua di Sirkuit Sepang Sesi 2: Marc Marquez Ke-14, Joan Mir Tercepat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |11:39 WIB
Joan Mir tercepat di tes pramusim MotoGP 2026 hari kedua di Sirkuit Sepang sesi. (Foto: X/@HRC_MotoGP)
A
A
A

HASIL tes pramusim MotoGP 2026 hari kedua di Sirkuit Sepang sesi 2 hari ini, Rabu (4/2/2026) akan diulas Okezone. Pembalap Honda HRC Castrol, Joan Mir, secara luar biasa menempati posisi terdepan dengan catatan waktu 1 menit 56.874 detik.

Pencapaian ini merupakan perbaikan hasil ketimbang yang didapat Joan Mir di hari pertama. Saat itu, juara dunia MotoGP 2020 ini menempati posisi enam.

1. Marc Marquez Ke-14

Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Dua pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio menempati posisi dua dan tiga. Franco Morbidelli terpaut 0,109 detik dari Joan Mir.

Sementara Fabio Di Giannantonio tertinggal 0,175 detik dari Joan Mir. Bagaimana dengan juara MotoGP 2025 yang keluar sebagai yang tercepat di hari pertama tes pramusim MotoGP 2026, Marc Marquez?

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menempati posisi 14 dengan 1,512 detik dari Joan Mir. Meski begitu, ini bukanlah akhir bagi Marc Marquez.

Masih ada waktu bagi Marc Marquez untuk bangkit. Kemarin, The Baby Alien juga sempat mentok di sesi awal sebelum muncul sebagai tercepat di penutupan tes pramusim MotoGP 2026 hari pertama di Sirkuit Sepang.

 

Telusuri berita Sport lainnya
