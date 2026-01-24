Jelang Persib Bandung vs PSBS Biak, Teja Paku Alam: Semoga Menang dan Clean Sheet!

KIPER Persib Bandung, Teja Paku Alam, menyatakan kesiapannya untuk memulai putaran kedua Super League 2025-2026. Start sempurna menjadi target utama mantan penjaga gawang Semen Padang dan Sriwijaya FC ini.

1. Persib Bandung Jamu PSBS Biak

Pertandingan pertama di putaran kedua, Persib Bandung akan menghadapi PSBS Biak. Kedua tim akan bertanding di Stadion GBLA, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 25 Januari 2026 pukul 19.00 WIB.

“Persiapannya pasti kita harus selalu siap karena sudah mau masuk ke putaran kedua. Semoga kita bisa memulai, melakukan start dengan baik,” kata Teja Paku Alam.

2. Wajib Lanjutkan Hasil Positif

Teja Paku Alam mengakui PSBS Biak merupakan tim papan bawah. Skuad berjulukan Badai Pasifik itu menempati posisi 15 klasemen sementara Super League 2025-2026.

“Persaingan di Liga 1 itu sekarang hampir merata walaupun Biak berada di bawah tapi mereka punya pemain yang bagus, kualitas yang bagus dan kita pastinya harus mewaspadai itu,” katanya.

Selain itu, tidak jaminan bagi timnya bisa mengalahkan kembali PSBS Biak meski pada pertemuan pertama lalu Persib Bandung menang telak 3-0.