HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Pertama di Sirkuit Sepang: Marco Bezzecchi Tercepat, Marc Marquez Ke-5!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |16:49 WIB
Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Pertama di Sirkuit Sepang: Marco Bezzecchi Tercepat, Marc Marquez Ke-5!
Marco Bezzecchi keluar sebagai yang tercepat di tes pramusim MotoGP 2026 hari pertama di Sirkuit Sepang. (Foto: X/@motogp)
HASIL tes pramusim MotoGP 2026 hari pertama di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Selasa (3/2/2026) sudah dirilis. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, keluar sebagai yang tercepat dalam delapan sesi yang digelar dari pagi hingga sore hari.

Marco Bezzecchi mencatatkan waktu tercepat di angka 1 menit 57.524 detik. Pembalap asal Italia itu dipepet rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yang menempati posisi dua dengan selisih 0,196 detik.

Dari 22 pembalap yang turun, hanya Francesco Bagnaia yang terpaut kurang dari 0,5 detik dari Marco Bezzecchi. Apakah ini tanda Francesco Bagnaia akan bangkit di MotoGP 2026?

1. Marc Marquez Finis Kelima

Marc Marquez tempat posisi lima di tes pramusim MotoGP 2026 hari pertama. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
Marc Marquez tempat posisi lima di tes pramusim MotoGP 2026 hari pertama. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Bagaimana dengan jagoan Ducati Lenovo Marc Marquez? Jawara MotoGP 2025 ini menempati posisi lima dan terpaut 0,711 detik dari Marco Bezzecchi.

Meski terpaut jauh dari Marco Bezzecchi, bukan berarti Marc Marquez tidak kompetitif. Masih ada waktu bagi Ducati untuk meningkatkan performa motor, mengingat ini baru hari pertama tes pramusim.

Pembalap Prima Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, belum bisa unjuk gigi dalam debutnya di MotoGP. Menempati posisi 20, rider asal Turki tertinggal 3,072 detik dari Marco Bezzecchi.

Dalam tes pramusim ini, ada dua pembalap yang absen. Mereka ialah Jorge Martin (Aprilia Racing) dan Fermin Aldeguer (Gresini Racing) karena cedera.

 

