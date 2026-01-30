Advertisement
Ribuan The Jakmania Disambut Hangat Suporter Persita di Tangerang, Diky Soemarno: Ini Sebuah Kebahagiaan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |22:58 WIB
Ribuan The Jakmania Disambut Hangat Suporter Persita di Tangerang, Diky Soemarno: Ini Sebuah Kebahagiaan
The Jakmania hadir di markas Persita Tangerang. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
KETUA Umum (Ketum) The Jakmania Diky Soemarno senang pihaknya mendapatkan sambutan hangat dari suporter Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (30/1/2026). Hal itu menandakan keharmonisan tercipta antara kedua belah suporter.

1. The Jakmania Away ke Kandang Persita Tangerang

Sore tadi, Persija Jakarta akan tandang ke markas Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-19 Super League 2025-2026. Hasilnya, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- meraih kemenangan 2-0 atas Persita Tangerang.

Diky Soemarno mengatakan sebuah kisah manis The Jakmania kembali bertandang ke Tangerang. Ia menilai keharmonisan The Jakmania dan suporter Persita Tangerang harus dijaga.

The Jakmania memadati tribun Indomilk Arena. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
The Jakmania memadati tribun Indomilk Arena. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Ya, sejujurnya ini sebuah kebahagiaan tersendiri karena saat saya menjadi Ketua Umum, ini pertama kalinya akhirnya The Jakmania masuk ke Indomilk Arena," kata Diky Soemarno di Tangerang, Jumat (30/1/2026).

"Jadi, ini menjadi sebuah apa ya, sebuah cerita baru bagi Jakmania, akhirnya kami kembali lagi ke Tangerang untuk nonton Persija," tambahnya.

2. The Jakmania Lebih Dulu Jamu Suporter Persita di Jakarta

Diky menceritakan The Jakmania sudah lebih dahulu menerima dengan tangan terbuka suporter Persita Tangerang saat bertandang ke Jakarta dalam dua musim terakhir. Namun, baru musim ini The Jakmania mendapatkan restu dari pihak keamanan untuk hadir di Tangerang.

 

