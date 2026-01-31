Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Sheikh Joaan Al Thani Jadi Presiden OCA 2026-2028, NOC Indonesia: Perkuat Posisi Asia di Panggung Olahraga Dunia

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |02:05 WIB
Sheikh Joaan Al Thani Jadi Presiden OCA 2026-2028, NOC Indonesia: Perkuat Posisi Asia di Panggung Olahraga Dunia
NOC Indonesia dukung penuh kepemimpinan OCA di bawah Sheikh Joaan. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KOMITE Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) menyambut positif hasil General Assembly Olympic Council of Asia (OCA) di Tashkent, Uzbekistan, yang secara aklamasi menetapkan Sheikh Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani dari Qatar sebagai Presiden OCA periode 2026-2028.

Presiden NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menyampaikan terpilihnya Sheikh Joaan menandai babak baru bagi OCA dan olahraga Asia secara keseluruhan. Pemilihan secara aklamasi tersebut merupakan bagian dari kesepakatan bersama negara-negara anggota OCA untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan organisasi, seiring dengan kondisi kesehatan Raja Randhir Singh, Presiden OCA sebelumnya yang tidak bisa aktif untuk memimpin roda organisasi.

Sheikh Joaan terpilih sebagai Presiden OCA 2026-2029

“Alhamdulillah, General Assembly OCA telah selesai dan secara aklamasi memilih Presiden OCA yang baru, Sheikh Joaan dari Qatar. Selamat kepada Sheikh Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Ini akan membawa babak baru bagi Olympic Council of Asia,” ujar Okto.

1. Indonesia Dorong Pemilihan Presiden OCA

Okto menegaskan inisiatif mendorong pemilihan kepemimpinan baru tersebut berasal dari Indonesia dan telah disuarakan dalam forum resmi OCA di Kuwait, Mei 2025. Hal ini sesuai dengan OCA Constitution Article Nomor 16 tentang Executive Board Poin 16.5.

Artikel itu berbunyi apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden OCA dan/atau apabila Presiden OCA secara tetap atau sementara berhalangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi resminya, Wakil Presiden Pertama akan mengambil alih wewenang dan tanggung jawab Presiden untuk sisa masa jabatan tersebut hingga terpilihnya Presiden OCA yang baru dalam Sidang Umum (GA) berikutnya.

“Inisiatif untuk menyerukan pemilihan Presiden OCA yang baru datang dari Indonesia. Kami secara resmi mengajukan usulan ini dalam pertemuan OCA sebelumnya, karena kami meyakini bahwa kepastian kepemimpinan sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan organisasi di masa depan. Transisi ini mencerminkan komitmen kami untuk memperkuat tata kelola dan persatuan di Asia,” tegas Okto dalam pernyataannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/43/3198635/the_jakmania_hadir_di_markas_persita_tangerang_okezone-laCJ_large.jpg
Ribuan The Jakmania Disambut Hangat Suporter Persita di Tangerang, Diky Soemarno: Ini Sebuah Kebahagiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/43/3198390/rio_fahmi_ingin_persija_jakarta_menang_atas_persita_tangerang_persijaid-9u3Z_large.jpg
Rio Fahmi: Persija Jakarta Incar 3 Poin Lawan Persita Tangerang di Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/43/3197996/menpora_erick_thohir-Pqow_large.jpg
Bangun SDM Unggul, Menpora Erick Thohir Minta Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Punya Fasilitas Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/43/3197179/teja_paku_alam_siap_bantu_persib_bandung_menang_atas_psbs_biak_persibcoid-PDpF_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs PSBS Biak, Teja Paku Alam: Semoga Menang dan Clean Sheet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/43/3197153/johnny_jansen_siap_antar_bali_united_menang_atas_semen_padang-mAJz_large.jpg
Bali United vs Semen Padang: Misi Johnny Jansen Antar Serdadu Tridatu Lanjutkan Tren Positif di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/43/3197099/trofi_piala_dunia_mampir_di_jakarta_pada_kamis_22_januari_2026_okezone-QAh6_large.jpg
Momen Masyarakat Indonesia Swafoto Bareng Trofi Piala Dunia di Jakarta
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement