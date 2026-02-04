Nasihat Menyentuh Jorge Lorenzo ke Francesco Bagnaia yang Masa Depannya Terancam di Ducati

NASIHAT menyentuh disampaikan legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, kepada Francesco Bagnaia, jelang bergulirnya MotoGP 2026. Dia beri saran penting kepada Bagnaia karena masa depannya terancam di Ducati.

Ramai berembus kabar Bagnaia akan terdepak dari kursi tim pabrikan Ducati usai MotoGP 2026. Kabar ini muncul mengingat performa Pecco -sapaan akrab Bagnaia- yang menurun sejak musim lalu.

1. Francesco Bagnaia Terpuruk

Francesco Bagnaia sejatinya berkiprah manis sejak membela tim pabrikan Ducati 2021. Terbukti, pembalap asal Italia itu bahkan sudah koleksi 2 gelar juara dunia MotoGP.

Gelar perdananya diraih pada musim 2022. Kemudian, Bagnaia lanjutkan kiprah manisnya ke musim 2023 dengan kembali jadi juara dunia MotoGP.

Pada musim 2021, Bagnaia bahkan sandang status sebagai runner-up MotoGP. Pencapaian itu diulanginya pada 2024. Dia nyaris juara, sayangnya gagal jaga konsistensinya hingga kalah saing dengan Jorge Martin yang sabet status kampiun pada musim itu.

Nasib Bagnaia makin memilukan di MotoGP 2025. Dia bukan hanya kehilangan gelar juara, bahkan harus rela terdepak dari 3 besar klasemen akhir. Bagnaia finis di urutan kelima.