Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Langsung Menggila?

Simak jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 hari ini di mana Marc Marquez akan ambil bagian (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

SELANGOR – Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 hari ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez langsung menggila?

Rangkaian MotoGP 2026 resmi dimulai di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, Selasa (3/2/2026). Para pembalap, termasuk Marquez, akan turun di tes pramusim resmi pertama.

1. Penting buat Marc Marquez

Sesi ini sangat penting buat Marquez. Sebab, pembalap tim Ducati Lenovo itu absen dalam Tes Pascabalap MotoGP Valencia 2025 di Sirkuit Ricardo Tormo, November silam, akibat cedera.

Padahal, tes di Valencia itu amat krusial dalam pengembangan motor untuk MotoGP 2026. Ketika itu, Ducati mempercayakan Nicolo Bulega untuk menguji coba motor Desmosedici GP26.

Patut dinanti seperti apa catatan waktu Marquez di Tes Pramusim MotoGP 2026. Musim lalu, ia tidak begitu bersinar dalam tiga hari tes di Sirkuit Sepang.

Mengingat sifatnya resmi, seluruh pembalap akan turun di sesi ini. Pabrikan juga akan menurunkan test rider-nya guna mencari setelan terbaik jelang musim baru.