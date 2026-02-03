Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Langsung Menggila?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |04:51 WIB
Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Langsung Menggila?
Simak jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 hari ini di mana Marc Marquez akan ambil bagian (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

SELANGOR – Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 hari ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez langsung menggila?

Rangkaian MotoGP 2026 resmi dimulai di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, Selasa (3/2/2026). Para pembalap, termasuk Marquez, akan turun di tes pramusim resmi pertama.

1. Penting buat Marc Marquez

Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Sesi ini sangat penting buat Marquez. Sebab, pembalap tim Ducati Lenovo itu absen dalam Tes Pascabalap MotoGP Valencia 2025 di Sirkuit Ricardo Tormo, November silam, akibat cedera.

Padahal, tes di Valencia itu amat krusial dalam pengembangan motor untuk MotoGP 2026. Ketika itu, Ducati mempercayakan Nicolo Bulega untuk menguji coba motor Desmosedici GP26.

Patut dinanti seperti apa catatan waktu Marquez di Tes Pramusim MotoGP 2026. Musim lalu, ia tidak begitu bersinar dalam tiga hari tes di Sirkuit Sepang.

Mengingat sifatnya resmi, seluruh pembalap akan turun di sesi ini. Pabrikan juga akan menurunkan test rider-nya guna mencari setelan terbaik jelang musim baru.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/38/3199074/toprak_razgatlioglu_tidak_mau_muluk_muluk_menatap_motogp_2026-Zyf0_large.jpg
Tak Muluk-Muluk, Toprak Razgatlioglu Jadikan MotoGP 2026 Tahun Pembelajaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/38/3199076/alex_marquez_blak_blakan_ingin_balapan_untuk_tim_pabrikan_di_motogp_2027-FuMd_large.jpg
Alex Marquez Blak-blakan Ingin Tim Pabrikan di MotoGP 2027, Ducati atau KTM?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/38/3199148/segini_harga_dan_spesifikasi_motor_yang_dipakai_valentino_rossi_saat_jajal_sirkuit_mandalika-LYBz_large.jpg
Segini Harga dan Spesifikasi Motor yang Dipakai Valentino Rossi saat Jajal Sirkuit Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/38/3199085/aprilia_racing_bergerak_cepat_mengamankan_jasa_marco_bezzecchi-3xPN_large.jpg
Breaking News: Aprilia Resmi Perpanjang Kontrak Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/38/3199028/diogo_moreira_bangga_latihan_bareng_marc_marquez_dan_alex_marquez_jelang_motogp_2026_diogomoreira11-MPCb_large.jpg
Diogo Moreira Bangga Latihan Bareng Marc Marquez dan Alex Marquez Jelang MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/38/3198980/miguel_oliveira_bersama_sang_istri_andreai_pimenta-X1f6_large.jpg
Kisah Asmara Miguel Oliveira, Berawal dari Persahabatan hingga Menikahi Adik Tirinya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement