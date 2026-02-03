Daftar 22 Pembalap di MotoGP 2026: Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Pisah di Akhir Tahun?

DAFTAR lengkap pembalap di MotoGP 2026 akan diulas Okezone. MotoGP 2026 mulai digelar di Sirkuit Buriram, Thailand pada Minggu 1 Maret 2026. Total 22 pembalap akan ambil bagian di lomba balap motor paling prestistius tersebut.

1. Sebelas Tim Ambil Bagian di MotoGP 2026

Di MotoGP 2026 tercatat ada 11 tim yang ambil bagian. Masing-masing tim itu memiliki dua pembalap. Ambil contoh juara tim MotoGP 2025, Ducati Lenovo. Pabrikan asal Italia ini diwakili dua rider juara dunia, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia.

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama motor baru jelang MotoGP 2026. (Foto: X/@MotoGP)

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- berstatus tujuh kali juara MotoGP. Tahun lalu, Marc Marquez keluar sebagai juara dunia MotoGP 2025. Hebatnya gelar juara disabet Marc Marquez ketika musim masih menyisakan empat race.

Sementara Francesco Bagnaia merupakan jawara MotoGP 2022 dan 2023. Sayangnya pada MotoGP 2025, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- hanya finis di posisi lima klasemen akhir MotoGP 2025.

Jika gagal tampil oke tahun ini, rider asal Italia ini berpotensi terdepak dari Ducati Lenovo. Kabarnya, Ducati menyiapkan rider KTM Red Bull, Pedro Acosta, sebagai suksesor Francesco Bagnaia di MotoGP 2027.

Jika pun terdepak dari Ducati, Francesco Bagnaia tak perlu khawatir kehilangan tim. Ada beberapa tim yang bisa menampung rider 29 tahun ini, yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team atau Aprilia Racing