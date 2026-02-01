Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Thailand Masters 2026: Berjuang Kalahkan Wakil Tuan Rumah Selama 1 Jam 18 Menit, Zaki Ubaidillah Juara!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |18:20 WIB
Hasil Final Thailand Masters 2026: Berjuang Kalahkan Wakil Tuan Rumah Selama 1 Jam 18 Menit, Zaki Ubaidillah Juara!
Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
A
A
A

BANGKOK – Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah memastikan diri menjadi juara Thailand Masters 2026. Gelar tersebut diraih Zaki usai susah payah mengalahkan wakil tuan rumah, Panitchaphon Teeraratsakul di final yang berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, pada Minggu (1/2/2026) sore WIB.

Dengan kemenangan skor 21-19, 20-22, dan 21-19 selama 1 jam 18 menit, itu, maka Zaki sukses merebut gelar pertamanya di 2026. Sebelumnya di turnamen pertama di tahun ini, yakni di Indonesia Masters 2026, Zaki hanya bisa melaju ke babak 16 besar saja.

Jalannya Pertandingan

Pertarungan sengit antara Zaki dan Panitchaphon sudah terlihat sejak awal pertandingan. Terbukti kejar-kejaran poin tercipta sejak poin pertama.

Panitchaphon pun menjadi pihak pertama yang menyentuh 11 poin di gim pertama. Sedangkan Zaki baru mengumpulkan 9 angka.

Meski tertinggal, Zaki terus berusaha mengejar sampai beberapa kali skor kembar tercipta. Mulai dari 12-12, 14-14, 16-16, hingga 19-19.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Beruntung, dalam momen spesial itu atlet yang akrab disapa Ubed mampu tampil beringas dan merebut 2 poin penting hingga menutup gim pertama dengan skor 21-19.

Memasuki gim kedua, Panitchaphon tampil lebih beringas. Terbukti Zaki beberapa kali tertinggal poin dari Panitchaphon.

 

