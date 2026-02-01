Hasil Final Thailand Masters 2026: Kalahkan Bobby/Melati, Adnan/Indah Raih Gelar Juara

BANGKOK – Pasangan ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil sukses menaiki podium tertinggi di ajang Thailand Masters 2026. Melalui drama pertarungan tiga gim yang menguras emosi, mereka berhasil menumbangkan rekan senegaranya, Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti, dengan skor 18-21, 21-19, dan 21-17 dalam laga final yang digelar di Nimibutr Stadium, Bangkok, Minggu (1/2/2026).

Jalannya Pertandingan

Bobby/Melati dan Adnan/Indah tampil ngotot dalam gim pertama. Hal itu membuat jalannya laga berjalan ketat karena keduanya saling kejar-mengejar poin demi mengamankan keunggulan awal.

Dalam gim pertama, Bobby/Melati mampu meraih hasil manis. Pasalnya, mereka mampu mengalahkan Adnan/Indah dengan poin 21-18 untuk memimpin jalannya pertandingan.

Dalam gim kedua, Bobby/Melati tampil begitu percaya diri. Sementara waktu mereka sempat unggul 4-3 atas Adnan/Indah melalui penempatan bola yang akurat.

Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti. (Foto: PBSI)

Adnan/Indah masih kesulitan meladeni permainan Bobby/Melati di paruh awal set kedua. Saat itu mereka masih tertinggal 5-9 dari tekanan yang diberikan Bobby/Melati.

Perlahan, Adnan/Indah mampu membalikkan keadaan dengan mengubah pola serangan. Alhasil, sementara mereka dapat unggul 17-16 atas Bobby/Melati di poin-poin kritis.