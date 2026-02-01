Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Thailand Masters 2026: Kalahkan Bobby/Melati, Adnan/Indah Raih Gelar Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |16:59 WIB
Hasil Final Thailand Masters 2026: Kalahkan Bobby/Melati, Adnan/Indah Raih Gelar Juara
Ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Pasangan ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil sukses menaiki podium tertinggi di ajang Thailand Masters 2026. Melalui drama pertarungan tiga gim yang menguras emosi, mereka berhasil menumbangkan rekan senegaranya, Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti, dengan skor 18-21, 21-19, dan 21-17 dalam laga final yang digelar di Nimibutr Stadium, Bangkok, Minggu (1/2/2026).

Jalannya Pertandingan

Bobby/Melati dan Adnan/Indah tampil ngotot dalam gim pertama. Hal itu membuat jalannya laga berjalan ketat karena keduanya saling kejar-mengejar poin demi mengamankan keunggulan awal.

Dalam gim pertama, Bobby/Melati mampu meraih hasil manis. Pasalnya, mereka mampu mengalahkan Adnan/Indah dengan poin 21-18 untuk memimpin jalannya pertandingan.

Dalam gim kedua, Bobby/Melati tampil begitu percaya diri. Sementara waktu mereka sempat unggul 4-3 atas Adnan/Indah melalui penempatan bola yang akurat.

Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti. (Foto: PBSI)
Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti. (Foto: PBSI)

Adnan/Indah masih kesulitan meladeni permainan Bobby/Melati di paruh awal set kedua. Saat itu mereka masih tertinggal 5-9 dari tekanan yang diberikan Bobby/Melati.

Perlahan, Adnan/Indah mampu membalikkan keadaan dengan mengubah pola serangan. Alhasil, sementara mereka dapat unggul 17-16 atas Bobby/Melati di poin-poin kritis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/40/3198899/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-MmNi_large.jpg
Hasil Final Thailand Masters 2026: Leo/Bagas Segel Gelar Juara Usai Sikat Raymond/Joaquin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/40/3198892/hasil_final_thailand_masters_2026_amalia_cahaya_pratiwi_dan_siti_fadia_pbsi-syB1_large.jpg
Hasil Final Thailand Masters 2026: Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Juara Usai Bungkam Unggulan China!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/40/3198872/moh_zaki_ubaidillah_berpeluang_juara_thailand_masters_2026_inabadminton-XDOh_large.jpg
Pebulu Tangkis Indonesia Borong 4 Gelar di Thailand Masters 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/40/3198858/adnan_dan_indah_berpotensi_menjadi_ganda_campuran_indonesia_yang_juara_thailand_masters_2026_pbsi-0dUF_large.jpg
4 Sejarah yang Dicetak Pebulu Tangkis Indonesia di Thailand Masters 2026, Nomor 1 Bikin Bangga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/40/3198791/simak_hasil_lengkap_semifinal_thailand_masters_2026_di_mana_indonesia_akan_jadi_juara_umum-qYmu_large.jpg
Hasil Lengkap Semifinal Thailand Masters 2026: Indonesia Dipastikan Bawa Pulang 2 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/40/3198760/moh_zaki_ubaidillah_melaju_ke_final_thailand_masters_2026_usai_menaklukkan_alwi_farhan-pkI2_large.jpg
Hasil Semifinal Thailand Masters 2026: Kalahkan Alwi Farhan, Zaki Ubaidillah Melaju!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement