HOME SPORTS NETTING

Juara Thailand Masters 2026, Leo/Bagas Diliputi Perasaan Emosional Usai Lama Tak Cicipi Gelar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |00:22 WIB
Juara Thailand Masters 2026, Leo/Bagas Diliputi Perasaan Emosional Usai Lama Tak Cicipi Gelar
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana diliputi perasaan emosional usai berhasil juara Thailand Masters 2026 Super 300 (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana diliputi perasaan emosional usai berhasil juara Thailand Masters 2026 Super 300. Itu menjadi gelar pertama mereka sejak Korea Open 2024.

Leo/Bagas berhasil meraih gelar Thailand Masters 2026 usai menang meyakinkan atas juniornya, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Pasangan Pelatnas PBSI itu menang dua gim langsung dengan skor 21-10, 21-17 di  Nimibutr Stadium, Bangkok, Minggu 1 Februari 2026.

1. Puasa Gelar Cukup Lama

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana beraksi di Thailand Masters 2026 (Foto: PBSI)

Leo sangat bersyukur bisa kembali meraih gelar juara bersama Bagas. Pasalnya, mereka sudah puasa gelar cukup lama yakni Korea Open 2024.

"Alhamdulillah bisa juara di Thailand Masters super 300 kali ini. Kami sudah lama tidak masuk final, kami juga belum bisa juara lagi setelah Korea Open 2024. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelatih yang sudah mendukung dan membantu kami berdua," kata Leo, dikutip Selasa (3/2/2026).

Perasaan emosional pun diluapkan oleh Leo setelah mengunci gelar Thailand Masters 2026. Ia sampai membanting raket meluapkan kelegaannya bisa juara lagi.

"Saya juga mau meminta maaf karena selebrasi saya tadi membanting raket, karena sudah lama enggak juara dan saya spontan banting raket," tutur Leo.

"Yang kami persiapkan sebelum melawan Raymond/Joaquin, pokoknya jangan lengah dan jangan mau mengadu dengan kecepatan mereka, karena mereka lebih muda jadi tidak bisa dipungkiri mereka pasti lebih cepat," tambah pria berusia 24 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
