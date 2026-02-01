Hasil Final Thailand Masters 2026: Leo/Bagas Segel Gelar Juara Usai Sikat Raymond/Joaquin

BANGKOK – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, resmi menasbihkan diri sebagai juara Thailand Masters 2026. Kepastian gelar ini didapat setelah mereka memenangi duel All Indonesian Final melawan juniornya, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, lewat dua gim langsung 21-10 dan 21-17 di Nimibutr Stadium, Bangkok, Minggu (1/2/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Leo/Bagas dan Raymond/Joaquin sempat terlibat persaingan sengit di awal gim pertama. Hal itu dikarenakan keduanya berusaha menampilkan performa terbaik demi gengsi sesama penghuni pelatnas.

Dominasi Leo/Bagas mulai terlihat saat mereka unggul jauh 15-7 atas lawan. Meski Raymond/Joaquin berusaha mengejar ketertinggalan, kematangan seniornya masih sulit dibendung.

Leo/Bagas akhirnya berhasil meraih hasil maksimal dalam gim pertama. Mereka mampu menyudahi perlawanan Raymond/Joaquin dengan skor mencolok 21-10.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Memasuki gim kedua, Raymond/Joaquin mencoba bangkit dengan bermain lebih ngotot untuk memperpanjang napas. Upaya tersebut membuahkan hasil saat mereka sempat unggul 4-1 atas Leo/Bagas.