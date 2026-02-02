Eng Hian Sanjung Zaki Ubaidillah yang Sukses Juara Thailand Masters 2026

JAKARTA – Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, menyanjung Moh Zaki Ubaidillah yang sukses menjadi juara Thailand Masters 2026 Super 300. Ia mengagumi beberapa aspek dalam permainan pebulu tangkis remaja tersebut.

Ubed –sapaan akrabnya- merebut gelar juara usai menumbangkan wakil tuan rumah, Panitchaphon Teeraratsakul, di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Minggu 1 Februari 2026. Ia menang dramatis lewat pertarungan penuh tiga gim dengan skor 21-19, 20-22, dan 21-19.

1. Pantang Menyerah

Keberhasilan pemain berusia 18 tahun itu mendapat acungan jempol dari Eng. Ia menyebut faktor pantang menyerah menjadi kunci sukses Ubed berhasil menumbangkan Teeraratsakul.

“Poin positif dari Ubed pada pertandingan final di turnamen ini, selain berhasil meraih gelar Super 300 pertamanya, adalah kemampuannya melewati momentum-momentum krusial,” kata Eng dalam keterangan PBSI, Senin (2/2/2026).

“Saya melihat sikap tidak mau menyerah yang ditunjukkan pada pertandingan hari ini menjadi modal penting yang harus terus dijaga dalam upaya meraih prestasi di turnamen-turnamen berikutnya,” sambung Koh Didi –sapaan akrabnya.