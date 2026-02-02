Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kata PBSI Usai Indonesia Juara Umum Thailand Masters 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |19:30 WIB
Kata PBSI Usai Indonesia Juara Umum Thailand Masters 2026
Indonesia meraih juara umum di Thailand Masters 2026 (Foto: PBSI)
JAKARTA – Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, cukup bangga dengan keberhasilan Indonesia jadi juara umum di Thailand Masters 2026 Super 300. Ia menyebut prestasi ini sebagai indikator positif dari arah pembinaan dan regenerasi.

Indonesia berhasil merebut empat gelar juara. Wakil Merah Putih mendominasi partai final, hingga menciptakan All Indonesian Final di dua sektor yakni ganda campuran dan ganda putra. 

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana juara Thailand Masters 2026 (Foto: PBSI)
Empat titel juara itu diraih Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramdhanti, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Moh. Zaki Ubaidillah, dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. Sementara runner-up diraih Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti. 

1. Buah Kerja Keras PBSI

Eng menyebut prestasi membanggakan itu merupakan buah dari kerja keras PBSI yang dilakukan sejak 2025. Ia berharap atlet-atlet muda Indonesia bisa terus meraih prestasi di turnamen-turnamen mendatang dengan level yang lebih tinggi. 

“Prestasi di awal 2026 ini merupakan hasil dari program pembinaan 2025, di mana PBSI memfokuskan diri pada program regenerasi. Harapannya, prestasi yang diraih oleh atlet-atlet muda Indonesia dapat terus meningkat secara berkelanjutan,” kata Eng dalam keterangan PBSI, Senin (2/2/2026). 

Bagi Koh Didi –sapaan akrabnya, status juara umum Indonesia dalam ajang tersebut menjadi tanda pembinaan yang dilakukan PBSI berada di jalur benar. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi agar atletnya bisa terus meraih prestasi di kancah internasional. 

“Capaian Indonesia sebagai Juara Umum Thailand Masters 2026 sekaligus keberhasilan para atlet meraih gelar Super 300 pertama menjadi indikator positif dari arah pembinaan dan regenerasi yang dijalankan PBSI,” terang Eng.

 

Halaman:
1 2
