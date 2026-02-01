Hasil Lengkap Final Thailand Masters 2026: Indonesia Borong 4 Gelar Juara!

BANGKOK – Tim bulu tangkis Indonesia tampil luar biasa dengan mendominasi podium tertinggi dalam ajang Thailand Masters 2026. Dari lima sektor yang dipertandingkan di Nimibutr Stadium, Minggu (1/2/2026), pasukan Merah Putih sukses membawa pulang empat gelar juara, termasuk memenangi dua laga bertajuk All Indonesian Final.

Dominasi ini menjadi sinyal positif bagi regenerasi bulu tangkis Indonesia di awal tahun. Selain kemenangan para pemain unggulan, munculnya nama-nama baru di podium juara membuktikan kedalaman skuad Garuda yang kian merata di berbagai nomor.

1. Kegemilangan Zaki Ubaidillah dan Tiwi/Fadia

Salah satu sorotan utama jatuh pada tunggal putra masa depan Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. Melalui drama rubber game yang melelahkan selama 1 jam 18 menit, Zaki sukses membungkam wakil tuan rumah, Panitchaphon Teeraratsakul, dengan skor ketat 21-19, 20-22, dan 21-19.

Ini merupakan gelar perdana Zaki di tahun 2026, menebus kegagalannya yang sempat terhenti di babak awal Indonesia Masters beberapa waktu lalu. Keberhasilan Zaki disempurnakan oleh ganda putri Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Meski sempat kehilangan gim pertama dari unggulan ketujuh asal China, Bao Li Jing/Li Yi Jing, Tiwi/Fadia berhasil bangkit dan membalikkan keadaan. Mereka mengunci gelar juara setelah menang dengan skor akhir 15-21, 21-15, dan 21-18.

2. Dominasi Ganda Putra dan Campuran di Perang Saudara

Indonesia juga memastikan dua gelar tambahan melalui skenario All Indonesian Final. Di sektor ganda putra, unggulan pertama Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana masih terlalu tangguh bagi juniornya, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Leo/Bagas menang dua gim langsung dengan poin 21-10 dan 21-17.