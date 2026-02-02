Cetak Sejarah! Moh Zaki Ubaidillah Jadi Pebulu Tangkis Termuda yang Juara BWF World Tour di Tunggal Putra

PEBULU tangkis muda Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, cetak sejarah usai juara Thailand Masters 2026. Dia catatkan namanya jadi pebulu tangkis termuda yang juara BWF World Tour di sektor tunggal putra.

Kesuksesan Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- sabet gelar juara membuat nama Indonesia juga makin harum di Thailand Masters 2026. Indonesia pun dipastikan jadi juara umum.

1. Cetak Sejarah

Ubed diketahui berhasil naik podium pertama di Thailand Masters 2026 usai susah payah kalahkan wakil tuan rumah, Panitchaphon Teeraratsakul. Laga yang berlangsung di Stadion Nimibutr Bangkok, Thailand, pada Minggu 1 Februari 2026 itu berjalan sengit hingga bahkan berlangsung selama 1 jam 18 menit.

Namun, Zaki tunjukkan kualitasnya karena sukses menang dengan skor ketat 21-19, 20-22, dan 21-19. Ini gelar perdana Zaki pada 2026.

Bukan hanya jadi gelar perdana, kesuksesan di Thailand Masters 2026 juga bawa Zaki cetak sejarah. Dia jadi pemain termuda yang juara BWF World Tour di sektor tunggal putra.

Dilansir dari akun Instagram @badmintontalk, Senin (2/2/2026), Ubed baru berusia 18 tahun 220 hari saat merebut gelar juara di Thailand Masters 2026. Dia lampaui capaian sejumlah pebulu tangkis top lain dunia.

Sebelum Zaki, rekor juara termuda di tunggal putra dipegang oleh pemain Prancis, Alex Lanier. Dia juara di usia 19 tahun 211 hari pada ajang Japan Open 2024. Kemudian, ada juga Lin Chun Yi dari Taiwan yang juara US Open 2019 di usia 19 tahun 285 hari.

Bintang muda lain Indonesia, Alwi Farhan, juga pernah menyabet status ini saat juara Macau Open 2025. Dia juara di usia 20 tahun 76 hari kala itu.