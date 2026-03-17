Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Jepang Aya Ohori, Jadikan Taufik Hidayat sebagai Role Model dalam Kariernya

KISAH pebulu tangkis supercantik Aya Ohori menarik untuk diulas. Sebab, perempuan asal Jepang itu menjadikan Taufik Hidayat sebagai role model dalam kariernya.

Ohori merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putri andalan Jepang. Sayangnya, ia kini sudah memutuskan pensiun dari dunia yang membesarkan namanya tersebut.

Paras cantiknya selalu mampu mencuri perhatian pencinta bulu tangkis terutama kaum Adam. Belum lagi, Ohori pernah membuat pengakuan mengejutkan.

1. Taufik Hidayat

Perempuan berusia 29 tahun itu mengaku sangat mengidolakan sosok Taufik Hidayat yang notabene pemain legendaris Indonesia. Ia jatuh hati dengan performa peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 tersebut.

Bahkan, Ohori mengaku saat kecil tidak pernah melewatkan satu pun pertandingan yang dimainkan Taufik. Ia menjadikan pemain asal Jawa Barat itu sebagai role model sekaligus idola.

"Saya mengidolakan Taufik Hidayat. Dulu setiap Taufik tanding ke Jepang, saya pasti datang untuk menonton dia bertanding,” kata Ohori dalam sebuah wawancara.