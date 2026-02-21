Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Media Spanyol: Francesco Bagnaia Tinggalkan Marc Marquez untuk Gabung Aprilia Racing

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |10:25 WIB
Media Spanyol: Francesco Bagnaia Tinggalkan Marc Marquez untuk Gabung Aprilia Racing
Francesco Bagnaia segera gabung Aprilia Racing pada MotoGP 2027. (Foto: Instagram/@pecco63)
MEDIA Spanyol, Motosan, menyebut Francesco Bagnaia semakin dekat untuk gabung Aprilia Racing. Francesco Bagnaia diyakini sudah setuju merapat ke tim asal Noale, Italia, itu pada MotoGP 2027.

1. Rumor Bursa Transfer Pembalap MotoGP 2027

Bursa transfer pembalap MotoGP bergerak cepat menjelang perubahan regulasi pada 2027. Para pembalap berlomba untuk mendapatkan 'tempat terbaik' di musim 2027.

Jorge Martin dikabarkan segera gabung Yamaha. (Foto: MotoGP)
Jorge Martin dikabarkan segera gabung Yamaha. (Foto: MotoGP)

Jorge Martin (Aprilia Racing) kabarnya sedang mendekati Yamaha Monster Energy. Sementara itu, pembalap Yamaha Fabio Quartararo disebut sudah dekat bergabung dengan Honda Racing Team.

Meski begitu, ada beberapa pembalap yang sudah memutuskan tetap bersama tim lama. Sebut saja Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang sudah tanda tangan kontrak, dan Marc Marquez (Ducati Lenovo) yang sudah 99 persen akan memperpanjang kontraknya.

Alhasil, Marc Marquez yang hampir pasti bertahan, keputusan Francesco Bagnaia masih menjadi tanda tanya. Dua kali juara MotoGP itu bisa saja terusir dari Ducati Lenovo mengingat Pedro Acosta (KTM) kencang dikabarkan akan bergabung. Media Spanyol, Motosan, meyakini Bagnaia akan bergabung dengan Aprilia Racing untuk musim 2027.

"Pecco telah membuat keputusan: Aprilia akan menjadi pilihannya untuk tahun 2027," tulis laporan Motosan, Sabtu (21/2/2026).

 

