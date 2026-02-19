Tonggak Sejarah Baru MotoGP: Adelaide Ciptakan Sirkuit Jalan Raya Khusus Motor Pertama di Dunia

PENCINTA balap MotoGP dikejutkan dengan pengumuman besar yang menandai berakhirnya sebuah era. Mulai tahun 2027, MotoGP Australia akan meninggalkan lintasan ikonik Phillip Island dan berpindah ke Adelaide.

Menurut laporan dari Crash, langkah berani ini akan memperkenalkan konsep sirkuit jalan raya pertama di kalender MotoGP, sebuah terobosan yang disebut sebagai tonggak sejarah baru dalam evolusi kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia tersebut.

Kesepakatan awal ini akan mengikat Adelaide hingga tahun 2032, dengan balapan perdana dijadwalkan berlangsung pada November tahun depan. Meski berpindah ke tengah kota, penyelenggara menjamin standar keamanan modern tidak akan dikompromikan, termasuk penyediaan area run-off yang luas di kawasan yang didominasi taman kota tersebut.

1. Sentuhan Nostalgia dengan Standar Keamanan Modern

Tata letak sirkuit yang baru saja diresmikan oleh Carlos Ezpeleta (Chief Sporting Officer MotoGP) dan Premier Australia Selatan, Peter Malinauskas, memiliki panjang kurang lebih 4,195 km dengan 18 tikungan. Menariknya, desain lintasan ini mengikuti cetak biru Sirkuit Jalan Raya Adelaide yang pernah menjadi rumah bagi Formula 1 (F1) antara tahun 1985 hingga 1995.

MotoGP Australia 2027 Digelar di Adelaide, Sirkuit Jalan Raya Disiapkan!

Meski menggunakan jalur bersejarah, penyesuaian signifikan telah dilakukan untuk memastikan keselamatan pembalap tetap menjadi prioritas utama. Dengan lintasan yang membelah jalanan kota, para pembalap diperkirakan mampu menembus kecepatan lebih dari 340 km/jam.

Ezpeleta menyebut kesempatan membangun sirkuit jalan raya yang dirancang khusus untuk motor adalah sesuatu yang benar-benar unik dan belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah MotoGP.