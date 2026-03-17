Bantah Casey Stoner, Marc Marquez Yakin Motor di MotoGP 2027 Sama Kencangnya

MARC Marquez punya pendapat tersendiri soal perubahan regulasi besar-besaran di MotoGP 2027. Seakan membantah pernyataan Casey Stoner, ia yakin motor musim depan akan sama kencangnya.

1. Regulasi MotoGP 2027

MotoGP 2027 akan memberlakukan sejumlah perubahan regulasi. Satu hal yang cukup mencuri perhatian adalah pengurangan kapasitas mesin dari 1000 cc menjadi 850 cc.

Lalu, ride height device yang kontroversial itu akan dilarang sepenuhnya pada 2027. Pengembangan aerodinamika di motor juga akan dibatasi termasuk dimensi perangkat tersebut.

Pengurangan kapasitas motor juga akan berdampak pada berat minimal tunggangan para rider. Motor akan memiliki berat minimal 153 kilogram (kg) dalam keadaan kosong tanpa bahan bakar.

2. Prediksi Casey Stoner

Tepat di pertengahan 2025, Stoner sempat memprediksi MotoGP 2027 akan membosankan. Motor disebutnya akan melaju lebih lambat karena berkurangnya kapasitas mesin.

“Kecepatan puncak lebih rendah karena tidak ada lagi ride height device yang juga berarti titik pengereman jadi lebih pendek. Jadi, kesempatan menyalip akan lebih sedikit,” papar Stoner, dikutip dari Crash, pada Agustus 2025.