Numpang Latihan di Malaysia, Marcus Gideon Dapat Sambutan Hangat

MARCUS Fernaldi Gideon terlihat berlatih di Akademi Badminton Malaysia (ABM). Direktur Kepelatihan Ganda Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM), Rexy Mainaky, menyambut baik kedatangan Koh Sinyo –sapaan akrabnya.

Marcus terlihat berlatih bersama para pemain Malaysia di ABM. Menurut laporan New Straits Times, ia bertemu dengan mantan pelatihnya di ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP) yang saat ini berstatus sebagai pelatih ganda putra di Negeri Jiran.

1. Liburan

Sebenarnya, Marcus melancong ke Malaysia untuk berlibur ke Genting Highlands. Namun, hasrat mantan pasangan Kevin Sanjaya Sukamuljo untuk bermain bulu tangkis sulit dibendung.

"Kau tahu dia (Marcus Gideon), dia masih suka berkeringat. Jadi dia meminta izin dari Herry dan aku untuk bergabung dalam latihan di sini," kata Rexy, dikutip dari New Straits Times, Selasa (17/3/2026).

"Saya juga mengundangnya untuk datang dan bergabung bersama kami lagi besok pagi," tambah mantan Kabid Binpres PBSI itu.

2. Positif

Rexy menyambut positif kedatangan Marcus ke ABM. Walau sudah pensiun, ia menilai pria berusia 35 tahun itu mampu memberikan latih tanding yang berkualitas untuk para pebulu tangkis muda Malaysia.

"Kita bisa melihat manfaatnya, terutama untuk pemain-pemain muda. Bahkan di usia 35 tahun, dia masih bisa memberikan latihan tanding berkualitas untuk para pemain kita," tutur Rexy.