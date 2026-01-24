Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ardy B Wiranata Jadi Warga Negara Kanada Setelah 22 Tahun Raih Medali Perak Olimpiade Barcelona 1992

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |00:05 WIB
Kisah Ardy B Wiranata Jadi Warga Negara Kanada Setelah 22 Tahun Raih Medali Perak Olimpiade Barcelona 1992
Ardy B Wiranata kini memegang paspor Kanada pada 2014 atau 22 tahun setelah meraih medali perak Olimpiade Barcelona 1992. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH Ardy B Wiranata memilih menjadi Warga Negara Kanada setelah 22 tahun meraih medali perak Olimpiade Barcelona 1992 akan diulas Okezone. Ardy B Wiranata berstatus salah satu pebulu tangkis terbaik yang dimiliki Indonesia di nomor tunggal putra.

Bersama Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei, Ardy B Wiranata berstatus pebulu tangkis dengan gelar juara Indonesia Open terbanyak, yakni enam kali. Tak hanya di situ Ardy B Wiranata meraih berbagai prestasi di cabang olahraga bulu tangkis.

1. Raih Medali Perak Olimpiade Barcelona 1992

Ardy B Wiranata PB Djarum

Tahun 1991, Ardy B Wiranata memenangkan medali emas SEA Games nomor tunggal putra. Setahun berselang, prestasi lebih baik dicatatkan Ardy B Wiranata, lebih tepatnya di Olimpiade Barcelona 1992.

Olimpiade Barcelona 1992 menjadi Olimpiade pertama Ardy B Wiranata. Saat itu, Ardy B Wiranata baru berusia 22 tahun. Berstatus debutan, luar biasanya Ardy B Wiranata tampil menggila.

Di semifinal, Ardy B Wiranata mengalahkan sang senior, Hermawan Susanto, dengan skor 10-15, 15-9 dan 15-9. Sayangnya di partai puncak, Ardy B Wiranata gagal mengalahkan sang senior yang lain, Alan Budikusuma. Lewat pertarungan dua game, Ardy B Wiranata kalah 12-15 dan 13-18.

Akibat kekalahan itu, Ardy B Wiranata meraih medali perak Olimpiade Barcelona 1992. Raihan medali perak Olimpiade menjadi salah satu prestasi prestisius Ardy B Wiranata, selain memenangkan trofi Piala Thomas 1994 dan 1996.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196143/maria_febe_dan_andrei_adistia_menikah_pada_2017_mariafebe13-9jty_large.jpg
Kisah Cinta Pebulu Tangkis Indonesia Maria Febe dan Andrei Adistia, Sempat LDR hingga Putus Kini Dikaruniai 2 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196127/mohammad_ahsan_dikenal_sebagai_pebulu_tangkis_religius_kingchayra-30Kp_large.jpg
Kisah Hijrah Pebulu Tangkis Indonesia Mohammad Ahsan, Tutup Aurat hingga Minum Setengah Duduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/40/3195506/wang_zhiyi_delapan_kali_kalah_beruntun_dari_an_se_young_di_final_wangzhiyi-CQAa_large.jpg
Kisah Apes Pebulu Tangkis China Wang Zhiyi, 8 Kali Kalah Beruntun dari An Se Young di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195326/hendra_setiawan_ogah_banting_raket_saat_bertanding_hendrasansan-ANkQ_large.jpg
Kisah Unik Hendra Setiawan, Legenda Indonesia yang Ogah Banting Raket saat Bertanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195295/shesar_hiren_rhustavito_unggul_rekor_pertemuan_atas_lin_dan_shesar94-a6Aw_large.jpg
Kisah Shesar Hiren Rhustavito, Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Kalahkan Lin Dan Secara Rekor Pertemuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195092/hendra_setiawan_1_dari_pebulu_tangkis_yang_resmi_keluar_dari_pelatnas_pbsi_saat_jago_jagonya_hendrasansan-aHSU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Balik ke Pelatnas PBSI demi Menangkan Gelar yang Belum Diraih
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement