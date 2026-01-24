Kisah Ardy B Wiranata Jadi Warga Negara Kanada Setelah 22 Tahun Raih Medali Perak Olimpiade Barcelona 1992

Ardy B Wiranata kini memegang paspor Kanada pada 2014 atau 22 tahun setelah meraih medali perak Olimpiade Barcelona 1992. (Foto: PB Djarum)

KISAH Ardy B Wiranata memilih menjadi Warga Negara Kanada setelah 22 tahun meraih medali perak Olimpiade Barcelona 1992 akan diulas Okezone. Ardy B Wiranata berstatus salah satu pebulu tangkis terbaik yang dimiliki Indonesia di nomor tunggal putra.

Bersama Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei, Ardy B Wiranata berstatus pebulu tangkis dengan gelar juara Indonesia Open terbanyak, yakni enam kali. Tak hanya di situ Ardy B Wiranata meraih berbagai prestasi di cabang olahraga bulu tangkis.

1. Raih Medali Perak Olimpiade Barcelona 1992

Tahun 1991, Ardy B Wiranata memenangkan medali emas SEA Games nomor tunggal putra. Setahun berselang, prestasi lebih baik dicatatkan Ardy B Wiranata, lebih tepatnya di Olimpiade Barcelona 1992.

Olimpiade Barcelona 1992 menjadi Olimpiade pertama Ardy B Wiranata. Saat itu, Ardy B Wiranata baru berusia 22 tahun. Berstatus debutan, luar biasanya Ardy B Wiranata tampil menggila.

Di semifinal, Ardy B Wiranata mengalahkan sang senior, Hermawan Susanto, dengan skor 10-15, 15-9 dan 15-9. Sayangnya di partai puncak, Ardy B Wiranata gagal mengalahkan sang senior yang lain, Alan Budikusuma. Lewat pertarungan dua game, Ardy B Wiranata kalah 12-15 dan 13-18.

Akibat kekalahan itu, Ardy B Wiranata meraih medali perak Olimpiade Barcelona 1992. Raihan medali perak Olimpiade menjadi salah satu prestasi prestisius Ardy B Wiranata, selain memenangkan trofi Piala Thomas 1994 dan 1996.