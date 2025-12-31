3 Pebulu Tangkis yang Tinggalkan Paspor Indonesia Setelah Raih Medali Olimpiade, Nomor 1 Ardy B Wiranata!

SEBANYAK 3 pebulu tangkis yang memilih meninggalkan paspor Indonesia setelah meraih medali Olimpiade untuk Indonesia akan diulas Okezone. Indonesia memiliki banyak pebulu tangkis jempolan sejak sekira 60 tahun lalu.

Saking hebatnya, banyak pebulu tangkis Indonesia yang ditarik negara lain. Mereka dinaturalisasi untuk mengembangkan olahraga bulu tangkis di negara tertentu.

Tak tanggung-tanggung, sederet pebulu tangkis Indonesia yang diambil negara lain berpengalaman meraih medali Olimpiade. Lantas, siapa saja pebulu tangkis yang dimaksud?

Berikut 3 pebulu tangkis yang meninggalkan paspor Indonesia setelah meraih medali Olimpiade:

1. Ardy B Wiranata

Nama pertama ada Ardy B Wiranata. Ia memenangkan medali perak Olimpiade Barcelona 1992 setelah tumbang dari tunggal putra Indonesia lain, Alan Budikusuma, di partai puncak dengan skor 12-15 dan 13-18.

Setelah membantu Indonesia memenangkan trofi bergengsi seperti Piala Thomas 1994 dan 1996, Ardy B Wiranata memilih pensiun pada 2000 atau di usia 30 tahun. Tak lama setelah pensiun, Ardy B Wiranata melanjutkan karier dengan menjadi pelatih di Amerika Serikat.

Tak lama berselang, ia pindah ke Kanada dan menetap di Kota Calgary. Singkat kata, Ardy B Wiranata mendapatkan kewarganegaraan Kanada pada 2014 dan menetap di negara Amerika Utara itu hingga kini.

2. Mia Audina

Mia Audina lolos ke final Olimpiade Atlanta 1996 di usia yang masih sangat muda, yakni 16 tahun. Berhadapan dengan jagoan Korea Selatan Bang Soo-hyun, Mia Audina tumbang 6-11 dan 7-11.

Setelah itu, Mia Audina meraih medali emas SEA Games 1997 nomor tunggal putri dan berperan mengantarkan Indonesia memenangkan trofi Piala Uber 1994 dan 1996. Singkatnya pada 1999, Mia Audina pindah ke Belanda dan mendapatkan warga negara setempat pada 2001.

Selain karena dinikahi pria asal Belanda, alasan Mia Audina pindah ke Negeri Kincir Angin karena sempat kehilangan motivasi efek sang ibu meninggal dunia.