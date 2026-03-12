Eks Rider MotoGP Kasihan dengan Francesco Bagnaia, Semua Gara-Gara Marc Marquez!

MANTAN pembalap MotoGP, Nobuatsu Aoki, merasa kasihan dengan situasi yang dihadapi Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo. Menurutnya, semua itu terjadi gara-gara Marc Marquez.

Dalam beberapa musim terakhir, Bagnaia dikenal sebagai salah satu pembalap andalan Ducati. Pembalap asal Italia itu bahkan berhasil meraih dua gelar juara dunia di MotoGP.

1. Marc Marquez Gabung Ducati

Namun, situasi di dalam tim mulai berubah setelah Marquez bergabung dengan Ducati pada 2025. Aoki menilai sorotan publik kini lebih banyak tertuju kepada The Baby Alien.

Hal itu secara tidak langsung membuat posisi Bagnaia menjadi lebih tertekan, baik dari segi performa maupun mental. Aoki pun merasa kasihan.

“Saya sangat kasihan padanya. Dia adalah pembalap yang telah memenangkan kejuaraan dunia dua kali,” ujar Aoki seperti dikutip dari Motosan, Kamis (12/3/2026).

“Situasinya telah berubah sejak Marc bergabung dengan Ducati,” lanjut pria asal Jepang itu.