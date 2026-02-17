Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Legenda Bulu Tangkis Tony Gunawan yang Pindah Negara Usai Sabet Medali Emas Olimpiade untuk Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |13:55 WIB
Kisah Legenda Bulu Tangkis Tony Gunawan yang Pindah Negara Usai Sabet Medali Emas Olimpiade untuk Indonesia
Tony Gunawan (tengah) memiliki karier gemilang sebagai pebulu tangkis. (Foto: Instagram/@t_gun75)
A
A
A

KISAH legenda bulu tangkis Tony Gunawan yang memilih menjadi Warga Negara Amerika Serikat setelah menyabet medali emas Olimpiade Sydney 2000 untuk Indonesia akan diulas Okezone. Tony Gunawan merupakan salah satu talenta besar yang dimiliki Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis.

Di nomor beregu putra, Tony Gunawan membantu Indonesia memenangkan trofi Piala Thomas 1998 dan 2000. Ia juga mengantarkan tim beregu putra Indonesia meraih medali emas Asian Games 1998.

Tony Gunawan Candra Wijaya AFP

Saat turun di nomor individu, tepatnya di nomor ganda putra, prestasi tak kalah hebat disabet pria yang kini berusia 50 tahun tersebut. Berpasangan dengan Candra Wijaya, Tony Gunawan memenangkan trofi All England 1999 dan Malaysia Open 1999.

1. Medali Emas Olimpiade Sydney 2000 Dimenangkan Tony Gunawan

Pada tahun 2000, Tony Gunawan memenangkan medali emas Olimpiade Sydney 2000, ajang multievent yang ingin diraih seluruh atlet dari cabang olahraga mana pun. Berpasangan dengan Candra Wijaya, Tony Gunawan mengalahkan pasangan Korea Selatan Lee Dong-soo/Yo Yoong-sung di partai puncak dengan skor 15-10, 9-15 dan 15-7.

Setahun berselang, prestasi tak kalah hebat disabet Tony Gunawan. Untuk pertama kalinya, ia meraih trofi BWF World Championships 2001!

Hebatnya, Tony Gunawan tidak lagi berpasangan dengan Candra Wijaya, melainkan Halim Haryanto. Saat itu di partai puncak, pasangan Tony Gunawan/Halim Haryanto menang 15-0 dan 15-3 atas pasangan Korea Selatan, Ha Tae-kwon/Kim Dong-moon.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/43/3201652/uni_papua_turut_kampanyekan_perdamaian_di_perbatasan_thailand_dan_myanmar_uni_papua-iS8B_large.jpg
Kisah Uni Papua, Perkumpulan Sepakbola yang Turut Kampanyekan Perdamaian di Perbatasan Thailand-Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/40/3201570/jonatan_christie_gunakan_sebagian_uang_bonus_asian_games_2018_untuk_pembangunan_masjid_pbsi-Lzyg_large.jpg
Kisah Jonatan Christie Gunakan Uang Bonus Asian Games 2018 untuk Bangun Masjid di Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/38/3200768/ardy_b_wiranata_kini_memegang_paspor_kanada_pb_djarum-hSWR_large.jpg
Kisah Ardy B Wiranata, Jagoan Bulu Tangkis Indonesia yang Pilih Jadi Warga Negara Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/40/3200747/viktor_axelsen_pernah_kalah_dari_indra_bagus_ade_chandra_di_final_swedish_international_2010_viktoraxelsen-WSuJ_large.jpg
Kisah Suami Pebulu Tangkis Lianne Tan, Pernah Kalahkan Viktor Axelsen di Final Swedish International 2010!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3200030/alan_budikusuma_pernah_meraih_medali_emas_olimpiade_barcelona_1992_tapi_gagal_sabet_medali_emas_asian_games_alanbudikusumaofficial-o0tu_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Alan Budikusuma, Juara Olimpiade Barcelona 1992 yang Gagal Sabet Medali Emas Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3200047/kisah_liliyana_natsir_4_kali_juara_dunia_yang_tak_pernah_memenangkan_medali_emas_asian_games_natsirliliyana-gPGl_large.jpg
Kisah Liliyana Natsir, Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Juara Dunia Terbanyak yang Gagal Juara Asian Games
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement