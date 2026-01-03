Kisah Ardy B Wiranata, Raja Indonesia Open yang Putuskan Jadi Warga Negara Kanada

Ardy B Wiranata pindah warga negara dari Indonesia ke Kanada pada 2014. (Foto: YouTube PB Djarum)

KISAH Ardy B Wiranata, raja Indonesia Open yang memutuskan menjadi Warga Negara Kanada akan diulas Okezone. Ardy B Wiranata merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, khususnya di nomor tunggal putra.

Di usia 19 tahun pada 1989, Ardy B Wiranata finis runner-up di Kejuraan Dunia Bulu Tangkis. Bahkan di semifinal, Ardy B Wiratana mengalahkan sang senior, Eddy Kurniawan, yang berusia delapan tahun lebih tua.

Ardy B Wiranata, salah satu pebulu tangkis tersukses yang pernah membela Indonesia. (Foto: PB Djarum)

Sayangnya di partai puncak, Ardy B Wiranata kalah dari jagoan China, Yang Yang dengan skor 10-15, 15-2 dan 5-15. Berselang tiga tahun atau di usia 22 tahun, Ardy B Wiranata merebut medali perak Olimpiade Barcelona 1992. Di partai puncak, Ardy B Wiranata kalah 12-15 dan 13-18 dari sang rekan senegara, Alan Budikusuma.

1. Raja Indonesia Open

Meski selalu finis runner-up di ajang-ajang besar seperti Kejuaraan Dunia dan Olimpiade, Ardy B Wiranata tercatat sebagai raja Indonesia Open. Bersama Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei, tercatat sebagai pebulu tangkis tunggal putra dengan gelar Indonesia Open terbanyak, yakni enam kali.

Sebanyak enam gelar Indonesia Open didapatkan Ardy B Wiranata pada 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, dan 1997. Uniknya di partai puncak, seluruh pemain yang dikalahkan Ardy B Wiranata adalah pebulu tangkis asal Indonesia!

Berturut-turut, pemain yang dikalahkan Ardy B Wiranata adalah Eddy Kurniawan pada 1990, Joko Suprianto (1991, 1992, 1994 dan 1995) serta Marleve Mainaky (1997).