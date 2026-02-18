Kisah Mualaf Mike Tyson, Legenda Tinju Dunia yang Dapat Hidayah saat Dipenjara

KISAH Mike Tyson menjadi seorang mualaf menarik untuk diulas. Sebab, legenda tinju dunia itu justru mendapatkan petunjuk alias hidayah saat menjalani hukuman di penjara.

Mike Tyson dikenal sebagai juara dunia tinju kelas berat. Di luar ring, pria berpaspor Amerika Serikat (AS) itu sosok yang cukup bengal terutama saat berusia muda.

1. Dapat Hidayah di Penjara

Betapa tidak, Tyson pernah dipenjara gara-gara kasus pemerkosaan pada 1992 hingga bebas pada 1995. Siapa sangka, jeruji besi mengubah hidupnya.

Selama berada di penjara, Tyson menunjukkan perubahan kepribadiannya yang signifikan. Bahkan menurut laporan Republic World, ia mendapat hidayah alias petunjuk saat menjalani hukuman.

Tyson akhirnya memutuskan jadi mualaf setelah dirangkul melalui dakwah. Ia memiliki keyakinan akan Islam.

Dalam sebuah wawancara, Tyson mengaku sangat terharu setelah membaca buku-buku tentang Islam. Pria berjuluk si Leher Beton lantas memutuskan untuk menjadi seorang Muslim karena melihat Islam sebagai agama yang damai.