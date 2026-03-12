Diogo Moreira Ungkap Kebaikan Marc Marquez di MotoGP Thailand 2026

DIOGO Moreira mengungkap kebaikan Marc Marquez kepadanya di MotoGP Thailand 2026. Pembalap tim LCR Honda itu mengaku mendapat pinjaman sarung tangan untuk berlomba.

Pekan balapan MotoGP Thailand 2026 menjadi debut Moreira di kelas premier. Juara dunia Moto2 2025 itu naik kelas dengan memperkuat LCR Honda.

1. Kendala

Moreira sayangnya mengalami kendala pada balapan perdana MotoGP 2025 tersebut. Ia mengaku sarung tangan miliknya yang dipesan dari produsen, ternyata tidak muat!

Alhasil, pria asal Brasil tersebut terpaksa meminjam sarung tangan milik Marquez. Hal itu sempat mencuri perhatian di sela-sala balapan MotoGP Thailand 2026.

“Ya, saya memakai sarung tangan Marc. Punya saya tidak pas di tangan, jadi saya meminta izin Marc untuk meminjam (sarung tangannya),” papar Moreira, mengutip dari GPOne, Kamis (12/3/2026).

Lebih lanjut, pembalap bernomor 11 dengan nada bercanda itu mengaku sarung tangan Marquez membantunya melaju lebih kencang. Hal serupa dipastikan tidak terjadi pada seri kedua.