Marc Marquez Tantang Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi Berebut Gelar Juara MotoGP 2026?

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, mendambakan persaingan ketat di MotoGP 2026. Ia berharap persaingan berjalan ketat agar dirinya terpacu memberikan performa terbaik di setiap balapan.

1. Marc Marquez Tampil Dominan di MotoGP 2025

Sebelumnya di MotoGP 2025, Marc Marquez tampil dominan. Ia memastikan gelar juara MotoGP 2025 ketika race menyisakan lima seri lagi.

Marc Marquez bersaing ketat dengan Pedro Acosta di MotoGP Thailand 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Marc Marquez mengatakan semua pembalap telah menyiapkan diri untuk tampil impresif di MotoGP 2026. Ia berharap setiap seri balapan berlangsung ketat.

"Mulai musim ini, saya mengharapkan persaingan. Itu berarti kami harus siap untuk segalanya," kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Motosan, Kamis (12/3/2026)

"Saya tidak mengharapkan musim ini seperti tahun lalu, yang menurut saya tidak normal,. Biasanya, kita berjuang hingga balapan terakhir," lanjut Marc Marquez.

2. Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi Berpotensi Jegal Marc Marquez

Di race perdana MotoGP 2026, Marc Marquez gagal mengeluarkan performa terbaik. Setelah finis runner-up di sprint race MotoGP Thailand 2026, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- gagal finis di balapan utama.