HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Diprediksi Gagal Juara MotoGP 2026?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |13:27 WIB
Marc Marquez Diprediksi Gagal Juara MotoGP 2026?
Marc Marquez diprediksi mempertahankan gelar di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MANTAN Direktur Olahraga LCR Honda, Oscar Haro, memprediksi langkah pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez tidak akan mudah di MotoGP 2026. Sebab, semua pembalap sangat matang di persaingan juara MotoGP 2026.

Marc Marquez memulai MotoGP 2026 tidak dengan hasil manis. Ia gagal menuntaskan balapan utama karena ban motornya pecah dalam seri pertama yang berlangsung di Sirkuit Buriram, Thailand, pada Minggu, 1 Maret 2026.

1. Marc Marquez Dapat Persaingan Ketat

Marc Marquez. (Foto; Ducati Corse)

Oscar Haro mengatakan para pembalap tidak mau Marc Marquez kembali mendominasi layaknya MotoGP 2025. Alhasil, pembalap asal Spanyol itu akan mendapatkan persaingan ketat di MotoGP 2025.

"Memang benar tahun ini akan sulit bagi Marc Marquez," kata Oscar Haro, Okezone mengutip dari Motosan, Kamis (12/3/2026).

2. Marc Marquez Tetap Juara MotoGP 2026

Kendati demikian, Oscar Haro memprediksi Marc Marquez akan juara MotoGP 2026. Meski diapit pembalap-pembalap top, kualitas Marc Marquez masih jadi yang terbaik.

"Saya masih percaya Marc Marquez akan menjadi juara dunia (juara MotoGP 2026)," kata Oscar Haro.

 

1 2
