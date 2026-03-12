Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Swiss Open 2026: Beda Nasib Putri Kusuma Wardani dengan Febriana/Meilysa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |21:39 WIB
Hasil 16 Besar Swiss Open 2026: Beda Nasib Putri Kusuma Wardani dengan Febriana/Meilysa
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: PBSI)
HASIL 16 besar Swiss Open 2026 sudah diketahui. Nasib berbeda harus didapat 2 wakil Indonesia, yakni Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Keduanya tampi di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Kamis (12/3/2026) malam WIB. Putri KW berhasil melewati laga dengan ciamik hingga menang dan lolos ke perempatfinal, sementara Febriana/Meilysa harus tersingkir.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

1. Putri KW Menang

Putri KW tidak mengawali permainan dengan baik. Pemain ranking enam dunia itu terus-terusan digempur oleh Wong Ling Ching hingga tertinggal jauh 5-11 di interval gim pertama.

Namun begitu, Putri KW berhasil menyamakan kedudukan menjadi 11-11 setelah mencuri enam poin beruntun. Tunggal putri nomor satu Pelatnas PBSI Cipayung itu memberikan perlawanan sengit. Pada akhirnya, Putri KW sukses merebut gim pertama dengan kemenangan 21-17 atas Wong Ling Ching.

Di gim kedua, Putri KW kembali mendapat perlawanan sengit dari Wong Ling Ching. Kedua pemain sempat kejar-kejaran angka hingga skor 8-8. Namun Putri KW kembali mampu keluar dari tekanan dan unggul 11-8 di interval gim kedua.

Usai jeda, Putri KW terlihat nyaman menggempur pertahanan dari ganda putri Malaysia tersebut. Poin demi poin berhasil dia curi hingga menutup gim kedua dengan kemenangan 21-15 atas Wong Ling Ching.

 

Halaman:
1 2
