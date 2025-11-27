Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Diajak Valentino Rossi Balapan 100km of Champions 2026, Isu Pedro Acosta Gabung VR46 Makin Kuat

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |12:05 WIB
Diajak Valentino Rossi Balapan 100km of Champions 2026, Isu Pedro Acosta Gabung VR46 Makin Kuat
Pembalap Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)
TAVULLIA – Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, dipastikan berpartisipasi dalam ajang dirt track tahunan milik Valentino Rossi, 100km of Champions 2026. Kehadiran Acosta di Tavullia bersama Rossi dan para rider VR46 Academy lainnya ini disinyalir menjadi bagian dari upaya tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang bertekad mengerahkan segala cara untuk merekrut rider asal Spanyol itu untuk MotoGP 2027.

Acosta yang mengakhiri MotoGP 2025 di posisi keempat memang sudah lama diisukan menjadi incaran utama VR46. Hal itu tak lepas karena kontraknya bersama Red Bull KTM akan habis di penghujung musim 2026.

1. Acosta Ramainkan All Star di Moto Ranch

Acara 100km of Champions yang digelar di Moto Ranch milik Rossi di Tavullia pada pertengahan Januari 2026 ini akan menghadirkan lima pembalap MotoGP aktif, termasuk Acosta. Selain jagoan KTM tersebut, rider MotoGP yang hadir antara lain Francesco Bagnaia (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia), Luca Marini (Honda), dan Jack Miller (Pramac Yamaha).

Kehadiran Acosta di acara pribadi yang diadakan oleh Rossi dan dikelilingi oleh para rider VR46 Academy (Bagnaia, Bezzecchi, Marini) dapat ditafsirkan sebagai kode keras atau setidaknya membangun hubungan personal yang kuat, yang sangat penting dalam negosiasi MotoGP.

Pedro Acosta berbincang dengan Valentino Rossi (Foto: Instagram/@37pedroacosta)
Pedro Acosta berbincang dengan Valentino Rossi (Foto: Instagram/@37pedroacosta)

Sebelumnya, Direktur VR46, Alessio Salucci (Uccio), blak-blakan mengakui keinginan timnya untuk merekrut Acosta. Kemampuan Acosta dinilai akan membuat VR46 mampu bersaing di barisan depan MotoGP.

“Tentu saja kami menginginkannya, tapi itu tidak akan mudah. Kami punya kursi kosong untuknya di 2027 dan akan melakukan segala cara untuk merekrutnya,” ujar Salucci, dikutip dari Crash, Kamis (27/11/2025).

 

