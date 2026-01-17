Hasil Final Hobart International 2026: Janice Tjen/Katarzyna Piter Juara!

DUET petenis putri Indonesia-Polandia, Janice Tjen/Katarzyna Piter, berhasil merebut gelar juara Hobart International 2026. Keduanya sukses mengunci gelar juara usai mengalahkan wakil Belgia-Republik Ceko, Magali Kempen/Anna Siskova.

Pertandingan itu berlangsung di Hobart, Australia pada Sabtu (17/1/2026) siang WIB. Janice Tjen/Piter sukses memenangkan pertandingan dalam dua set langsung dengan skor 6-2, 6-2.

Jalannya Pertandingan

Janice Tjen Piter mengawali pertandingan dengan permainan efektif. Keduanya mendulang poin tanpa celah, membuat Kempen/Siskova kesulitan mengejar di set pertama.

Pukulan ace dan servis yang efektif membuat dominasi Janice Tjen /Piter semakin terlihat. Alhasil, set pertama berhasil dimenangkan oleh Janice/Piter dengan skor meyakinkan 6-2.

Pada set kedua, duet Indonesia-Polandia itu kembali bermain efektif. Sementara, Kempen/Siskova masih kesulitan menemukan pola permainan terbaiknya.

Akhirnya, Janice/Piter sukses mengunci kemenangan pada set kedua dengan skor 6-2. Keduanya membutuhkan waktu 1 jam 1 menit untuk melibas Kempen/Siskova.