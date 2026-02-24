Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Janice Tjen Tembus Ranking 36 Dunia, Erick Thohir: Jangan Cepat Puas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |17:56 WIB
Janice Tjen Tembus Ranking 36 Dunia, Erick Thohir: Jangan Cepat Puas
Menpora RI Erick Thohir ikut senang melihat Janice Tjen menembus ranking 36 dunia (Foto: WTA Tennis)
JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, ikut senang melihat Janice Tjen menembus posisi 36 di ranking WTA. Namun, ia meminta sang petenis tidak cepat puas.

Berdasarkan ranking WTA terbaru, Janice menempati urutan 36 dunia. Peringkat petenis kelahiran Jakarta itu naik 10 tingkat setelah sebelumnya menempati urutan 46 dunia. 

1. Terbaik Sepanjang Karier

Janice Tjen. (Foto: Instagram/janicetjen)

Lonjakan ranking tersebut tak luput dari pencapaian Janice di ajang Dubai Tennis Championships 2026. Ia sukses menembus babak ketiga atau 16 besar dalam turnamen WTA 1000 tersebut. 

Janice untuk pertama kalinya masuk 40 besar sekaligus jadi ranking WTA terbaik sepanjang kariernya. Prestasi tersebut pun tak luput dari sorotan Erick selaku Menpora RI. 

“Janice Tjen berhasil menempati peringkat ke-36 WTA Singles Ranking terbaru pada 23 Februari 2026,” tulis Erick dalam akun instagramnya @erickthohir, dikutip Selasa (24/2/2026).

“Janice yang melaju ke babak 16 besar Dubai Duty Free Tennis Championship berhasil naik 10 peringkat. Ini menjadi catatan terbaik Janice di Singles di ajang tenis,” sambung pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

 

