HOME SPORTS NETTING

Hasil Indian Wells Open 2026: Janice Tjen Kalah dari Jaqueline Cristian

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |14:17 WIB
Hasil Indian Wells Open 2026: Janice Tjen Kalah dari Jaqueline Cristian
Janice Tjen harus terhenti di babak pertama Indian Wells Open 2026 (Foto: WTA Tennis)
CALIFORNIA – Petenis Indonesia, Janice Tjen, terhenti di babak pertama Indian Wells Open 2026. Ia takluk dari Jaqueline Cristian dengan skor akhir 6-4, 4-6, 6-7 (8).

Pertemuan keduanya dalam laga di Lapangan 4 Indian Wells Tennis Garden, Kamis (5/3/2026) pag WIB. Laga antara keduanya berlangsung selama 2 jam 46 menit.

Janice Tjen. (Foto: Instagram/janicetjen)

Berdasarkan statistik WTA (Women's Tennis Association), Janice berhasil unggul dari segi persentase memenangi poin servis pertama 73,3 persen dan poin servis kedua 63,6 persen dalam set pertama. Selain itu, ia juga mendominasi dari segi pengembalian bola untuk memimpin pertandingan.

Sementara itu, Cristian mendominasi set kedua dengan servis kuat, mencatatkan dua ace dan 70,4 persen servis pertama. Atlet tersebut tersebut juga mengkonversi keseluruhan dua peluang break point untuk menyamakan kedudukan di set kedua.

Janice mencoba bangkit dalam set penentu yang ditandai memenangi tiga gim langsung. Akan tetapi, Cristian menahan Jenis menjadi skor 3-3. 

 

