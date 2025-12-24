Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PP Pelti Targetkan Janice Tjen Tembus 30 Besar Dunia di 2026, demi Olimpiade 2028

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |00:12 WIB
PP Pelti Targetkan Janice Tjen Tembus 30 Besar Dunia di 2026, demi Olimpiade 2028
PP Pelti menargetkan Janice Tjen tembus 30 besar dunia di 2026 (Foto: Instagram/@janicetjen)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PP Pelti, Nurdin Halid, menargetkan Janice Tjen tembus 30 besar dunia di ranking WTA pada 2026. Dengan begitu, ia bisa mengikuti Olimpiade Los Angeles 2028.

Janice mencatatkan lonjakan prestasi yang sangat signifikan sepanjang 2025, baik di kancah profesional maupun multi-event. Pencapaian yang paling mencuri perhatian adalah keberhasilannya menembus babak utama US Open 2025. 

Aldila Sutjiadi/Janice Tjen meraih medali emas di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Langkah Janice di turnamen Grand Slam tersebut terhenti di babak kedua setelah kalah dari Emma Raducanu. Sebelumnya, ia sukses menyingkirkan Veronika Kudermetova yang berstatus unggulan ke-24.

1. Peringkat 53 WTA

Kemenangan itu sekaligus mengukir sejarah. Janice menjadi petenis Indonesia pertama yang mampu meraih kemenangan di laga utama Grand Slam dalam 22 tahun terakhir.

Sederet prestasi yang berhasil diukir membuat Janice sukses menembus peringkat 53 dunia. Pencapaian itu terbilang luar biasa mengingat sang petenis memulai 2025 di luar 400 besar peringkat dunia.

“Janice itu tahun lalu sampai Januari ranking-nya masih 400 dunia. Hari ini Alhamdulillah sudah 53 dunia. Suatu lonjakan prestasi yang luar biasa,” kata Nurdin kepada wartawan dalam acara pembukaan Pro Liga Indonesia Master di Jakarta, dikutip Rabu (24/12/2025).

Performa impresif itu membuat PP Pelti memasang target lebih tinggi untuk Janice pada 2026. Nurdin berharap petenis berusia 23 tahun tersebut mampu menembus peringkat 30 besar dunia demi mengamankan tiket ke Olimpiade Los Angeles 2028.

“Saya menargetkan Janice untuk 30 dunia di 2026 sehingga Asian Games Insya Allah Indonesia bisa ikut dan bersasar yang paling penting Olimpiade 2028 bisa ikut Olimpiade,” ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.

 

