Kisah Janice Tjen Tutup Tahun 2025 di Posisi 53 Dunia dan Raih 2 Emas SEA Games

PETENIS Indonesia Janice Tjen menutup tahun 2025 dengan cukup manis. Sebab, ia mencatatkan berbagai prestasi membanggakan di kancah internasional sekaligus mengharumkan nama Indonesia.

Ia bisa tampil di arena Grand Slam dan WTA Tour, menjuarai turnamen WTA 250 (Chennai Open), dan menempati ranking 53 dunia. Selain itu, Janice Tjen juga mempersembahkan dua medali emas di SEA Games 2025.

1. Rasa Syukur Dipanjatkan Janice Tjen

Aldila Sutjiadi/Janice Tjen (kanan) meraih medali emas di SEA Games 2025

Janice Tjen bahagia meraih berbagai prestasi di 2025. Prestasi itu dianggap sebagai lecutan agar meraih prestasi lebih gemilang di tahun-tahun ke depan.

Tidak hanya dua medali emas SEA Games 2025, Janice Tjen juga mempersembahkan satu perunggu untuk Indonesia (nomor tunggal putri). Dua medali emas diraih dari nomor beregu putri dan ganda putri.

“Mengakhiri turnamen terakhir tahun ini dengan dua medali emas dan satu medali perunggu di SEA Games adalah prestasi yang membanggakan” kata Janice Tjen dalam rilis Kemenpora, Rabu (31/12/2025).

2. Janice Tjen Tak Berpuas Diri

Catatan prestasi ini tentu menjadi modal besar bagi Janice Tjen untuk melanjutkan perjalanan membawa harum olahraga tenis Indonesia di kancah dunia. Ia pun tidak berpuas diri dengan berbagai pencapaian tahun ini.