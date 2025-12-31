Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Janice Tjen Tutup Tahun 2025 di Posisi 53 Dunia dan Raih 2 Emas SEA Games

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |17:10 WIB
Kisah Janice Tjen Tutup Tahun 2025 di Posisi 53 Dunia dan Raih 2 Emas SEA Games
Janice Tjen meraih berbagai prestasi di tahun 2025, (Foto: instagram/@janicetjen)
A
A
A

PETENIS Indonesia Janice Tjen menutup tahun 2025 dengan cukup manis. Sebab, ia mencatatkan berbagai prestasi membanggakan di kancah internasional sekaligus mengharumkan nama Indonesia.

Ia bisa tampil di arena Grand Slam dan WTA Tour, menjuarai turnamen WTA 250 (Chennai Open), dan menempati ranking 53 dunia. Selain itu, Janice Tjen juga mempersembahkan dua medali emas di SEA Games 2025. 

1. Rasa Syukur Dipanjatkan Janice Tjen

Aldila Sutjiadi/Janice Tjen (kanan) meraih medali emas di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Aldila Sutjiadi/Janice Tjen (kanan) meraih medali emas di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Janice Tjen bahagia meraih berbagai prestasi di 2025. Prestasi itu dianggap sebagai lecutan agar meraih prestasi lebih gemilang di tahun-tahun ke depan.

Tidak hanya dua medali emas SEA Games 2025, Janice Tjen juga mempersembahkan satu perunggu untuk Indonesia (nomor tunggal putri). Dua medali emas diraih dari nomor beregu putri dan ganda putri.

“Mengakhiri turnamen terakhir tahun ini dengan dua medali emas dan satu medali perunggu di SEA Games adalah prestasi yang membanggakan” kata Janice Tjen dalam rilis Kemenpora, Rabu (31/12/2025).

2. Janice Tjen Tak Berpuas Diri

Catatan prestasi ini tentu menjadi modal besar bagi Janice Tjen untuk melanjutkan perjalanan membawa harum olahraga tenis Indonesia di kancah dunia. Ia pun tidak berpuas diri dengan berbagai pencapaian tahun ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/40/3192535/mia_audina_mendapatkan_warga_negara_belanda_pada_2001_pb_djarum-J7Z6_large.jpg
Kisah Mia Audina, Peraih Medali Perak Olimpiade untuk Indonesia yang Pilih Jadi Warga Negara Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192432/huang_hua_mantan_rival_susy_susanty-V167_large.jpg
Kisah Huang Hua, Rival Sengit Susy Susanti yang Pilih Jadi WNI Setelah Menikah dengan Pria Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192405/simon_santoso_pernah_membantai_lee_chong_wei_di_final_singapore_open_2014_pbsi-Kwdb_large.jpg
Kisah Simon Santoso Bantai Lee Chong Wei di Final Singapore Open 2014: Enggak Dikasih Ampun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192378/rexy_mainaky_pernah_mengalah_di_final_all_england_1994-Qfru_large.jpg
Kisah Rexy Mainaky Mengalah di Final All England 1994 karena sang Ayah Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192347/ardy_b_wiranata_memilih_menjadi_warga_negara_kenada_setelah_pensiun_pb_djarum-xLbq_large.jpg
Kisah Ardy B Wiranata, Peraih Medali Perak Olimpiade untuk Indonesia yang Pilih Jadi Warga Negara Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192278/tony_gunawan_pilih_paspor_amerika_serikat_setelah_raih_emas_untuk_indonesia_di_olimpiade_sydney_2000_tgun75-RpiL_large.jpg
Kisah Tony Gunawan Pilih Paspor Amerika Serikat Setelah Raih Emas untuk Indonesia di Olimpiade Sydney 2000
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement