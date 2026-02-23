Janice Tjen Tembus Peringkat 36 Dunia, Rekor Baru di Ranking WTA!

PETENIS andalan Indonesia, Janice Tjen, kembali mengukir sejarah baru dalam karier profesionalnya. Berdasarkan rilis peringkat terbaru WTA pada Senin (23/2/2026), petenis kebanggaan Tanah Air ini berhasil melesat ke posisi 36 dunia, sebuah pencapaian tertinggi sepanjang sejarah kariernya.

Kenaikan signifikan ini merupakan buah dari performa impresif Janice di ajang Dubai Championships 2026, di mana ia sukses menembus babak 16 besar. Hasil tersebut memberinya tambahan poin penting yang membuatnya naik 10 peringkat dibandingkan pekan lalu.

Saat ini, Janice mengantongi total 1.341 poin, setara dengan petenis Republik Ceko, Sara Bejlek, yang membuntuti di posisi 37.

1. Dominasi Asia Tenggara di Panggung Dunia

Persaingan di zona Asia Tenggara kian memanas seiring dengan meroketnya rival Janice asal Filipina, Alexandra Eala. Pada pekan yang sama, Eala juga mencatatkan kenaikan fantastis sebanyak 16 posisi untuk duduk di peringkat 31 dunia.

Aldila Sutjiadi/Janice Tjen juara WTA 125 Suzhou Open 2025 (Foto: Instagram/@dila11)

Meski demikian, peluang Janice untuk terus merangkak naik ke posisi 30 besar masih terbuka lebar. Ia hanya terpaut 26 poin dari Jaqueline Cristian yang berada di peringkat 33.

Konsistensi Janice sejak tahun 2025 memang luar biasa, dari peringkat 411, ia sukses mendobrak jajaran elit dunia setelah menjuarai turnamen di Chennai dan menjadi orang Indonesia pertama yang meraih gelar tunggal WTA sejak era Angelique Widjaja pada 2002 silam.