Janice Tjen Akui Tak Patok Target Spesifik di Indian Wells 2026

CALIFORNIA – Janice Tjen segera beraksi di turnamen Indian Wells Open 2026. Petenis kebanggaan Indonesia tersebut mengaku tidak punya target spesifik di ajang level WTA 1000 itu.

Janice akan memulai perjuangannya melawan Jaqueline Cristian di babak pertama atau 128 besar Indian Wells Open 2026. Sesuai jadwal, pertandingan tersebut akan berlangsung di Indian Wells Tennis Garden, California, Amerika Serikat, Kamis 5 Maret 2026 dini hari WIB.

1. Tak Punya Target Spesifik

Turnamen ini bisa menjadi momentum bagi Janice untuk bangkit setelah terhenti di babak awal Merida Open 2026. Alih-alih mengusung target besar, petenis berusia 23 tahun itu justru mengaku tidak pernah memiliki target spesifik.

“Di setiap turnamen saya tidak memiliki target spesifik tentang di mana saya harus mencapai atau semacamnya,” kata Janice dalam wawancara daring yang diikuti Okezone, Rabu (4/3/2026).

Petenis peringkat 39 dunia itu bercerita selama ini selalu mengesampingkan perihal target. Ia mengungkapkan yang terpenting adalah memberikan penampilan terbaik di setiap turnamen yang dijalaninya. Dengan begitu, hasil akan mengikuti.

“Semua yang saya pikirkan di setiap turnamen yang saya mainkan adalah bagaimana saya bisa melakukan lebih baik dari turnamen sebelumnya,” terang Janice.