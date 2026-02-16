Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Dubai Championships 2026: Janice Tjen Lolos 16 Besar Usai Singkirkan Leylah Fernandez

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |22:01 WIB
Hasil Dubai Championships 2026: Janice Tjen Lolos 16 Besar Usai Singkirkan Leylah Fernandez
Petenis Indonesia, Janice Tjen. (Foto: Instagram/wta)
A
A
A

DUBAI Petenis Indonesia, Janice Tjen, sukses melenggang ke babak 16 besar Dubai Championships 2026. Kepastian itu diraih setelah ia menumbangkan petenis unggulan asal Kanada, Leylah Fernandez, lewat kemenangan dua set langsung dengan skor akhir 7-6 (7-5) dan 6-4.

Pertemuan yang berlangsung selama 1 jam 44 menit itu terjadi pada babak 32 besar. Laga sengit tersebut dimainkan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada Senin (16/2/2026) malam WIB.

Kemenangan Janice itu merupakan buah kerja kerasnya sepanjang laga. Perjuangannya pun turut diakui oleh akun Instagram resmi WTA yang memberikan apresiasi atas performa gemilang sang petenis.

1. Pengakuan Dunia atas Perjuangan Janice

Janice Tjen
Janice Tjen

"Berjuang keras," tulis akun @wta tersebut.

"@janicetjen mengamankan tempatnya di Babak 16 Besar dengan kemenangan dua set langsung atas Fernandez," tambah akun itu.

 

