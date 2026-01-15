Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Ungkap Ada Kesepakatan Rahasia dengan Alex di Awal MotoGP 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |01:01 WIB
Marc Marquez bersama Alex Marquez di MotoGP 2025. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
MADRID – Dominasi Marquez bersaudara pada musim MotoGP 2025 tidak hanya mencetak sejarah di buku rekor, tetapi juga menghadirkan dinamika unik di dalam keluarga mereka. Setelah menjadi kakak-beradik pertama yang mengamankan posisi pertama dan kedua di klasemen akhir, Marc Marquez kini mengungkapkan bagaimana ia dan sang adik, Alex, mengelola rivalitas panas mereka di atas lintasan balap.

1. Dilema Sang Kakak

Marc Marquez mengakui awal musim 2025 memberikan tekanan mental yang berbeda baginya. Sebagai juara dunia, ia terbiasa agresif, namun menghadapi darah daging sendiri di lintasan sempat membuatnya ragu. Kenangan akan seri pembuka di Thailand masih teringat jelas, di mana ia harus meredam ego demi menghindari penalti tekanan ban saat membayangi Alex.

"Balapan pertama sangat sulit bagi saya," kenang Marc saat berbicara kepada media Spanyol, La Sexta, dikutip dari Crash, Kamis (14/1/2026).

Marquez mengungkapkan bahwa alih-alih mencari celah untuk menyalip, pikirannya justru dipenuhi kekhawatiran akan risiko kecelakaan yang bisa melibatkan adiknya.

"Saya lebih fokus pada bahayanya daripada cara melewatinya," tambahnya.

Alex Marquez dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
2. Sepakat untuk Duel Terbuka

Sadar bahwa situasi ini akan terus berulang sepanjang musim, Marquez mengambil langkah tegas layaknya seorang kakak laki-laki. Setelah dua balapan pertama, ia memutuskan untuk duduk bersama Alex dan membuat sebuah kesepakatan jujur agar kompetisi profesional mereka tidak merusak hubungan keluarga.

 

