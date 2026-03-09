Nilai Marco Bezzecchi Makin Kuat, Johan Zarco: Marc Marquez Tetap Juara Dunia MotoGP 2026

JOHANN Zarco melihat Marco Bezzecchi semakin kuat di MotoGP 2026. Namun, bagi pembalap tim LCR Honda itu, Marc Marquez tetaplah sang juara dunia di akhir musim.

Bezzecchi tampil impresif selama rangkaian seri balapan pertama MotoGP Thailand 2026. Puncaknya, pembalap Aprilia itu berhasil finis terdepan pada balapan utama di Sirkuit International Chang, Buriram, Minggu 1 Maret sore WIB.

Sementara Marquez juga tidak kalah hebat. Pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo itu nyaris menang pada sesi balapan sprint andai tidak terkena penalti. Tapi sayangnya, sang juara bertahan harus mengalami nasib sial pada sesi balapan utama dan gagal finis.

1. Sangat Kuat

Dari hasil balapan tersebut, Zarco mengakui Bezzecchi sangat kuat. Pembalap berusia 35 tahun itu tidak ragu memasukkannya ke dalam daftar perebutan gelar juara musim ini.

“Saya melihat Bezzecchi sangat kuat. Jika dia memulai musim seperti saat mengakhiri musim lalu, dia pasti akan berada dalam perebutan gelar dunia,” kata Zarco, dilansir dari Motosan, Senin (9/3/2026).

Namun begitu, pria asal Prancis itu tetap memilih Marquez sebagai favorit juara musim ini. Menurutnya, The Baby Alien akan kembali merebut gelar juara selama tidak mengalami cedera.