Manajer Ducati Akui Banyak Tim Minati Marc Marquez untuk MotoGP 2027

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengakui Marc Marquez diminati banyak tim jelang MotoGP 2027. Namun, ia akan berusaha keras menjaga asetnya tersebut.

Marquez berstatus juara dunia MotoGP 2025. Itu merupakan gelar ketujuh bagi pria asal Spanyol tersebut sejak naik kelas pada 2013.

1. Antre

Tardozzi mengatakan Marquez adalah pembalap sarat pengalaman dan punya kualitas yang sangat diperhitungkan. Jadi, itu membuat banyak tim mengantre untuk mendapatkan tanda tangannya.

"Rekam jejaknya dan apa yang telah dia tunjukkan selama bertahun-tahun menjadikannya sosok yang diinginkan oleh pabrikan mana pun," kata Tardozzi, dilansir dari Motosan, Senin (12/1/2026).

Kontrak Marquez sendiri akan habis pada penghujung MotoGP 2026. Ia diyakini bakal pegang kunci di bursa transfer pembalap untuk MotoGP 2027.

Di sisi lain, Tardozzi mengatakan saat ini Marquez telah pulih dari cedera bahunya. Jadi, pembalap tersebut sedang bersiap untuk menatap MotoGP 2026.