HOME SPORTS NETTING

Kisah Penyamaran Mengejutkan Ganda Putri Denmark, 8 Tahun Sembunyikan Asmara Terlarang dari BWF

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |20:05 WIB
Kisah Penyamaran Mengejutkan Ganda Putri Denmark, 8 Tahun Sembunyikan Asmara Terlarang dari BWF
Mantan ganda putri Denmark, Christina Pedersen/Kamilla Rytter Juhl. (Foto: Instagram/rytterjuhlpedersen)
DALAM sejarah bulu tangkis dunia, jarang ada pasangan ganda yang memiliki ikatan sekuat Christinna Pedersen dan Kamilla Rytter Juhl. Namun, di balik kekompakan mereka dalam mendulang medali untuk Denmark, tersimpan sebuah rahasia besar yang terjaga rapat selama hampir satu dekade.

Keduanya berhasil mengecoh publik serta Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) mengenai status hubungan mereka yang sebenarnya di luar lapangan. Pedersen dan Juhl bukan sekadar rekan setim biasa, mereka adalah salah satu ganda putri terbaik yang pernah ada.

Puncak karier Pedersen/Juhl ditandai dengan raihan medali perak di Olimpiade Rio 2016 serta gelar juara All England 2018. Berkat konsistensi tersebut, pasangan ini sempat menduduki peringkat kedua dunia pada tahun 2018.

1. Kejutan Besar di Balik Prestasi Gemilang

Lalu dunia bulu tangkis dibuat gempar ketika pada tahun 2017, Pedersen dan Juhl secara terbuka mengumumkan mereka adalah pasangan kekasih. Fakta yang lebih mengejutkan lagi, jalinan asmara tersebut ternyata sudah dimulai sejak tahun 2009.

Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl
Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl

Selama bertahun-tahun, tidak ada yang menyangka bahwa intensitas dan chemistry yang mereka tunjukkan di lapangan berasal dari hubungan cinta yang mendalam. Pengakuan ini dilakukan saat mereka masih aktif berkompetisi.

Setelah memutuskan pensiun bersama pada tahun 2019, kehidupan mereka memasuki babak baru. Di awal tahun pengunduran diri tersebut, keduanya kembali berbagi kabar bahagia mengenai kelahiran putri pertama mereka, yang semakin menegaskan keseriusan hubungan yang telah mereka bangun.

 

