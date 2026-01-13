Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

FIM Ubah Aturan di MotoGP 2026: Pembalap Tak Bisa Langsung Masuk Sirkuit jika Terjatuh, Marc Marquez Dirugikan?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |02:25 WIB
FIM Ubah Aturan di MotoGP 2026: Pembalap Tak Bisa Langsung Masuk Sirkuit jika Terjatuh, Marc Marquez Dirugikan?
FIM mengubah aturan di MotoGP 2026 yang bisa merugikan para rider termasuk Marc Marquez (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

FIM mengubah aturan soal pembalap diperbolehkan bergabung lagi ke sirkuit jika terjatuh pada MotoGP 2026. Hal ini berpotensi merugikan para rider termasuk Marc Marquez.

Selama ini, jika seorang pembalap terjatuh dan mesin motornya mati, mereka diizinkan restart di gravel atau area run-off. Hal ini dilakukan guna menghemat waktu entah dalam sesi latihan, kualifikasi, atau lomba.

1. Menciptakan Situasi Berbahaya

Deretan Foto-Foto Pembalap Jatuh di Sirkuit Mandalika dari Marquez hingga Jorge Martin

Namun, situasi itu berpotensi menciptakan bahaya tersendiri buat pembalap dan juga petugas seperti marshal. Sebab, mereka jadi terlibat dalam sesi aktif dan bisa sewaktu-waktu jadi korban kecelakaan lain.

Karena itu, FIM mengubah aturan mulai MotoGP 2026. Para pembalap tidak lagi diizinkan menyalakan ulang mesin motornya di area run-off jika melebar atau jatuh.

Percobaan restart baru boleh dilakukan di belakang pagar pembatas di area service road. Singkatnya, mesin motor wajib dinyalakan di area yang aman.

“Setelah terjatuh atau masalah teknis, motor yang mesinnya mati di trek atau area run-off harus dibawa secepatnya ke garis pertama perlindungan (pagar pembatas) oleh marshal,” bunyi pernyataan resmi FIM, dikutip dari Crash, Selasa (13/1/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/38/3195021/dorna_sports_ternyata_pernah_meninjau_sirkuit_yas_marina_di_abu_dhabi-WVoD_large.jpg
Tinjau Abu Dhabi, Dorna Mau Tambah Sirkuit Baru di MotoGP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/38/3195031/ducati_disebut_max_biaggi_bukanlah_pabrikan_asal_italia-oBfd_large.jpg
Musuh Abadi Valentino Rossi Ledek Ducati: Bukan Pabrikan Italia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/38/3195022/banyak_tim_meminati_jasa_marc_marquez_di_motogp_2027-WiXy_large.jpg
Manajer Ducati Akui Banyak Tim Minati Marc Marquez untuk MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/38/3194998/marc_marquez_mengakui_rival_rivalnya_berkembang_pesat_jelang_motogp_2026-AMF9_large.jpg
Marc Marquez Akui Rival Berkembang Pesat, Tertekan Jelang MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/38/3194818/fabio_di_giannantonio_membeberkan_alasan_mengapa_tidak_meniru_setelan_marc_marquez_di_motogp_2025-soNr_large.jpg
Ogah Tiru Setelan Marc Marquez di MotoGP 2025, Fabio Di Giannantonio: Saya Bisa Finis Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/38/3194822/laju_motor_motor_motogp_di_2027_diprediksi_lebih_lambat-CKbs_large.jpg
Laju Motor di MotoGP 2027 Lebih Lambat 2,5 Detik, Balapan Jadi Tidak Seru?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement