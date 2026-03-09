Johann Zarco Tak Kaget Fabio Quartararo Mau Gabung Honda di MotoGP 2027: Itu akan Bagus!

JOHANN Zarco mengaku tidak akan kaget jika Fabio Quartararo bergabung dengan tim pabrikan Honda HRC Castrol di MotoGP 2027. Baginya, hal itu justru bagus.

Quartararo sangat santer dilaporkan akan hengkang dari Yamaha di akhir musim dan merapat ke Honda untuk musim depan. Bahkan, pembalap berjuluk berjuluk El Diablo itu disebut telah meneken kontrak bersama tim pabrikan asal Jepang tersebut.

1. Senang

Juara dunia MotoGP 2021 itu ingin meninggalkan Yamaha karena kecewa terhadap lambatnya pengembangan motor. Quartararo juga tidak meraih hasil manis pada seri pembuka MotoGP Thailand 2026, dengan finis posisi ke-14.

Menanggapi rumor Quartararo, Zarco justru menyambutnya dengan senang. Pembalap veteran berusia 35 tahun itu menilai sang kompatriot akan memberi dampak positif, terlebih Honda saat ini sedang mengalami grafik positif.

“Ya, itu akan bagus. Dia satu-satunya yang bisa membuat Yamaha tampil baik. Jadi saya tidak akan terkejut jika dia bisa sangat cepat dengan Honda,” ujar Zarco, dipetik dari Motosan, Senin (9/3/2026).