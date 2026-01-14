Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pevoli Supercantik Popsivo Polwan di Proliga 2026, Nomor 1 Idola Baru GOR Pontianak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |14:01 WIB
5 Pevoli Supercantik Popsivo Polwan di Proliga 2026, Nomor 1 Idola Baru GOR Pontianak
Pevoli Jakarta Popsivo Polwan, Sania Clarissa Putri. (Foto: Instagram/saniaaaa_02)
A
A
A

PONTIANAK – Gelaran Proliga 2026 Putaran 1 Seri I di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, tidak hanya menyuguhkan persaingan sengit di atas lapangan, tetapi juga pesona para atletnya. Tim Jakarta Popsivo Polwan menjadi salah satu tim yang paling mencuri perhatian berkat performa impresif dan kehadiran deretan pemain bertalenta yang memiliki paras menawan.

Berikut 5 Pevoli Supercantik Popsivo Polwan di Proliga 2026:

1. Sania Clarissa Putri (Libero)

Sania Clarissa Putri. (Foto: Instagram/saniaaaa_02)
Sania Clarissa Putri. (Foto: Instagram/saniaaaa_02)

Menjadi nyawa di lini pertahanan, Sania adalah sosok yang paling menonjol dengan nomor punggung 14. Pemain kelahiran Cimahi, 14 November 2004 ini, dikenal sebagai libero yang lincah dan pantang menyerah.

Meski memiliki paras yang gemoy dan cantik, Sania tidak segan jatuh bangun hingga jungkir balik demi mengembalikan serangan lawan. Ketangguhannya terbukti saat membawa Popsivo melumat Medan Falcons 3-0 dan membungkam Bandung BJB Tandamata 3-1. Kehadiran Sania membuat barisan penyerang Popsivo merasa tenang karena bola-bola sulit hampir selalu bisa ia selamatkan.

2. Naysilla Wiedy Kirana (Setter)

Naysilla Wiedy. (Foto: Instagram/naysillawiedy)
Naysilla Wiedy. (Foto: Instagram/naysillawiedy)

Pesona Naysilla Wiedy Kirana sudah lama menjadi buah bibir para volimania. Namanya mulai melejit saat tampil di Kapolri Cup 2023 dan Kualifikasi PON 2024.

Di musim Proliga 2026 ini, Naysilla dipercaya untuk memperkuat kedalaman skuad Popsivo Polwan. Tidak hanya mahir dalam mengatur serangan sebagai pengumpan, aura bintang Naysilla di lapangan selalu berhasil menarik perhatian mata penonton yang hadir langsung di tribun.

3. Gendhis Azzahra (Outside Hitter)

Gendhis Azzahra. (Foto: Instagram/gendisazzahraa)
Gendhis Azzahra. (Foto: Instagram/gendisazzahraa)

Meski baru berusia 18 tahun, Gendhis adalah definisi talenta muda yang matang. Memulai karier profesional sejak usia 15 tahun, ia sempat menimba ilmu di Jakarta Pertamina Enduro sebelum akhirnya berlabuh ke Popsivo Polwan musim ini.

Gendhis memiliki pengalaman internasional bersama Timnas Indonesia, bersaing dengan senior seperti Megawati Hangestri. Gendhis diprediksi akan menjadi tumpuan baru Popsivo berkat power dan ketajamannya sebagai outside hitter.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/40/3194523/setyana_mapasa-qEOn_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Hijrah ke Luar Negeri karena Persaingan Ketat, Nomor 1 Bela Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/38/3193903/marc_marquez_vs_valentino_rossi-Tr74_large.jpg
3 Rekor Gila Valentino Rossi yang Bisa Dipatahkan Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 Paling Realistis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/43/3192792/ardy_b_wiranata_kini_memegang_paspor_kanada_pb_djarum-X8z5_large.jpg
3 Pebulu Tangkis yang Tinggalkan Paspor Indonesia Setelah Raih Medali Olimpiade, Nomor 1 Ardy B Wiranata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192662/marc_marquez_dan_francesco_bagnaia-QhD0_large.jpg
3 Pembalap Top Dunia yang Pernah Juara MotoGP Back to Back, Nomor 1 Paling Ikonik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192249/susy_susanti_saat_meraih_emas_olimpiade_barcelona_1992_susysusantiofficial-0Pi9_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Dunia yang Unggul Rekor Pertemuan dari Susy Susanti, Nomor 1 Juara Olimpiade Sydney 2000!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/43/3192047/rivan_nurmulki-7Iw4_large.jpg
3 Pemain Top Voli Timnas Indonesia yang Resmi Berkarier di Luar Negeri pada 2026, Nomor 1 Bikin Kejutan Main di Thailand
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement