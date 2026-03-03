Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

6 Petinju Top Dunia yang Putuskan Mualaf, Nomor 1 Legenda Terbesar Sepanjang Masa

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |20:27 WIB
6 Petinju Top Dunia yang Putuskan Mualaf, Nomor 1 Legenda Terbesar Sepanjang Masa
Legenda tinju dunia, Mike Tyson. (Foto: Instagram/miketyson)
A
A
A

DUNIA tinju profesional sering kali identik dengan kekerasan dan glamoritas. Namun, di balik kerasnya hantaman di atas ring, banyak petinju dunia yang justru menemukan ketenangan batin melalui jalur spiritual.

Islam menjadi pelabuhan bagi sejumlah petarung hebat ini, baik di saat mereka berada di puncak kejayaan maupun ketika sedang terpuruk dalam titik terendah hidup mereka. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 6 Petinju Top Dunia yang Putuskan Mualaf:

1. Muhammad Ali

Muhammad Ali
Muhammad Ali

Daftar ini tentu tidak lengkap tanpa menyebut sang legenda kelas berat. Terlahir dengan nama Cassius Clay, ia memutuskan memeluk Islam pada tahun 1964, tepat setelah kemenangannya yang fenomenal atas Sonny Liston.

Perubahan namanya menjadi Muhammad Ali menjadi simbol perlawanan dan identitas baru yang ia bawa hingga akhir hayatnya, menjadikannya ikon Muslim paling berpengaruh di dunia olahraga.

2. Mike Tyson

Mike Tyson (IG)
Mike Tyson (IG)

Si Leher Beton menemukan cahaya Islam saat berada di balik jeruji besi pada tahun 1992. Di tengah masa sulit akibat kasus hukum yang menjeratnya, Tyson mempelajari Al-Qur'an dan menemukan kedamaian yang tidak ia dapatkan dari kemewahan duniawi.

Meskipun memiliki perjalanan hidup yang penuh warna, Tyson tetap teguh dengan identitasnya sebagai mualaf hingga saat ini.

3. Gervonta Davis

gervonta davis foto tiktok
gervonta davis foto tiktok

Petinju tak terkalahkan dengan julukan Tank"ini mengejutkan publik saat memutuskan masuk Islam pada 24 Desember 2023. Davis mengucapkan dua kalimat syahadat di sebuah masjid di Maryland di bawah bimbingan Imam Hassan Somali.

Pemegang sabuk juara WBA ini memilih nama Muslim "Abdul Wahid" sebagai bagian dari perjalanan spiritual barunya.

 

Halaman:
1 2

