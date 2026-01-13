Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pevoli Supercantik Jakarta Electric PLN di Proliga 2026, Nomor 1 Pernah Bela Klub Luar Negeri

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |04:45 WIB
5 Pevoli Supercantik Jakarta Electric PLN di Proliga 2026, Nomor 1 Pernah Bela Klub Luar Negeri
Berikut lima pevoli supercantik Jakarta Electric PLN Mobile di Proliga 2026 (Foto: Instagram/@auliaapoppyy)
A
A
A

BERIKUT lima pevoli supercantik Jakarta Electric PLN Mobile di Proliga 2026. Salah satunya pernah membela klub luar negeri!

Jakarta Electric PLN mengusung target tinggi di Proliga 2026. Mereka ingin menembus paling tidak babak Grand Final. Untuk itu, tim ini mendatangkan pemain-pemain berkualitas.

Jakarta Electric PLN Mobile (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Di antara deretan nama-nama itu, terdapat lima pevoli supercantik. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pevoli Supercantik Jakarta Electric PLN di Proliga 2026

1. Neriman Ozsoy

Neriman Ozsoy

Perempuan cantik ini tercatat sebagai legiun asing. Ozsoy musim lalu membela Jakarta Popsivo Polwan dan bermain sebagai Outside Hitter.

Wajah cantik dan postur menjulang perempuan asal Turki berdarah Bulgaria ini bakal diandalkan Jakarta Electric PLN Mobile. Ozsoy diketahui kenyang pengalaman di luar negeri seperti Turki hingga Italia.

2. Poppy Aulia Nursutan

Poppy Aulia Nursutan (Foto: Instagram/@auliaapoppyy)

Perempuan cantik ini berposisi sama dengan Neriman Ozsoy yakni outside hitter. Poppy dikenal memiliki wajah yang imut tapi ganas di lapangan.

Pemain berusia 17 tahun ini pernah memperkuat Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2024 dan 2025. Patut dinanti seperti apa penampilan Poppy di Jakarta Electric PLN.

3. Ersandrina Devega Salsabila

Ersandrina Devega Salsabila

Pevoli satu ini akan kembali tampil untuk Jakarta Electric PLN di Proliga 2026. Perempuan yang akrab disapa Caca ini berposisi sebagai opposite hitter.

Kualitas permainannya tak perlu diragukan. Perempuan berusia 26 tahun ini sudah cukup malang melintang di dunia voli kendati masih berusia relatif muda.

 

