HOME SPORTS NETTING

Ternyata Segini Gaji Anthony Ginting sebagai PNS yang Comeback di Swiss Open 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |20:38 WIB
Ternyata Segini Gaji Anthony Ginting sebagai PNS yang <i>Comeback</i> di Swiss Open 2026
Ternyata segini gaji Anthony Ginting sebagai PNS di Kemenpora RI (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
TERNYATA segini gaji Anthony Ginting sebagai PNS yang comeback di Swiss Open 2026. Angkanya sama seperti aparatur sipil negara (ASN) lainnya.

Anthony tengah merintis lagi kariernya usai diganggu cedera sepanjang 2025. Ia mencoba bangkit dari bawah untuk kembali ke puncak performa di usia yang tidak lagi muda.

1. Swiss Open 2026

Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)

Terbaru, Anthony Ginting tampil di ajang Swiss Open 2026 Super 300. Ajang yang digelar di St. Jakobshalle, Basel, itu akan berlangsung pada 10-15 Maret.

Anthony sayangnya harus memulai dari babak kualifikasi. Untungnya, ia bisa mengalahkan Zhu Xuan Chen di 16 besar kualifikasi. Kemudian, Onik –sapaan akrabnya- diuntungkan dengan mundurnya Julien Carraggi.

Tampil di babak utama, Anthony mampu menundukkan Wang Tzu Wei 21-11 dan 21-17. Ia pun melesat ke babak 16 besar dan akan tampil pada Kamis 12 Maret 2026.

Anthony diharapkan bisa terus melaju sejauh mungkin bahkan juara. Hal itu setidaknya akan mengembalikan kepercayaan dirinya sekaligus membangun momentum yang hilang akibat cedera.

 

Telusuri berita Sport lainnya
